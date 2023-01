Después del revuelo del caso D´Alessandro, Rodríguez Larreta fue a la costa con el traje de candidato

escuchar

Pinamar - Horacio Rodríguez Larreta llegó a Pinamar en medio de un escándalo político e institucional. Las filtraciones ilegales con supuestos chats privados del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que ahora se tomó una licencia “temporaria”, lo colocaron en un lugar incómodo, aunque defendió la gestión en materia de seguridad del funcionario.

El alcalde porteño llevaba puesta una camisa azul y unas bermudas para soportar el calor sofocante que hizo hoy en esta ciudad balnearia. Estaba acompañado por Martín Yeza, el intendente del municipio, y juntos brindaron una conferencia de prensa frente al mar. Para comenzar, Larreta fue fulminante al describir el paisaje que observó en el Partido de la Costa, el municipio vecino que es gobernado por Cristian Cardozo, del Frente de Todos.

Horacio Rodríguez Larreta y Martín Yeza, Intendente de Pianamar Tomás Cuesta

“El Partido de la Costa es un desastre porque hace años que gobiernan ellos. Estuve a la mañana y la diferencia con Pinamar es enorme. Allá en la playa no hay rampas para bajar, si a alguien le pasa algo no hay ambulancias. La experiencia y el contraste es entre ambos municipios es notable”, dijo Larreta ante la atenta mirada de Yeza.

Sin embargo, la agenda que arrastra desde la Ciudad lo alcanzó rápidamente cuando comenzaron las preguntas. La situación de D’Alessandro lo impactó de diversas maneras. Debió explicar qué hacía D’Alessandro junto a funcionarios judiciales y directivos del grupo Clarín en esa polémica escapada a la residencia del magnate inglés Joseph Lewis, en Río Negro. “Fue un viaje personal ”, respondió Larreta, sin hacer un juicio de valor al respecto. Pero, además, la situación le generó problemas puertas adentro de su espacio político.

Horacio Rodríguez Larreta visitó Pinamar, dio una conferencia de prensa y luego bajó a la playa para sacarse fotos con los turistas Tomás Cuesta

Elisa Carrió, la líder de la Colación Cívica le pidió a Larreta que ratifique a D’Alessandro en el cargo. Le advirtió que su fucionario había sido víctima de una operación de inteligencia ilegal. Según la exdiputada, el exjefe del Ejército César Milani estaría detrás de una supuesta “mesa militar” que realizó espionaje clandestino. “Lo llamé para decirle que la situación es grave, no es una cosa menor. [Mauricio] Macri iba a siempre a lo de [Joe] Lewis y por eso no dejó de ser presidente”, exclamó Carrió, en diálogo con LA NACION el martes pasado.

En cuanto al debate sobre si mantenerlo, o no, en el cargo, el jefe de gobierno porteño señaló que él respetó la decisión de su funcionario de querer retirarse de la escena por tiempo indefinido, desligándose de la responsabilidad de aquel movimiento dentro del Gobierno.

“Yo apoyo la decisión que tomó ante la agresividad y el ataque que está teniendo por parte del kirchnerismo, basado en un espionaje ilegal. Más allá de que yo valoro la decisión que tomó Marcelo, que tuvo un contenido personal muy fuerte, esto fue un espionaje ilegal. Imaginate que vos vengas mañana y te chupen los chats, que es algo muy privado, muy personal. Es un atentado a la privacidad como nunca se había visto en la Argentina”, indicó Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta en la playa de Pinamar Tomás Cuesta

Y agregó: “Están tergiversados, editados, cambiados. Realmente es un golpe tremendo a la democracia. Marcelo ya hizo la denuncia y espero que la Justicia investigue rápidamente y se corte esta práctica de que te chupen los chats y te espíen de la peor manera”. Y sostuvo que el año pasado la Ciudad fue la capital más segura de toda Latinoamérica. “Si tomás el continente americano entero, está después de Ottawa, en Canadá. Eso es gracias al laburo de todo el equipo, pero un equipo liderado por D’Alessandro”, opinó Larreta.

En medio del remolino político e institucional, el martes pasado Larreta visitó a Mauricio Macri en el country Cumelén, en Villa La Angostura (Neuquén), donde ambos estaban disfrutando de unos días de descanso. Hoy, el jefe de Gobierno, aseguró que en ese encuentro el ex presidente no le hizo ninguna sugerencia en particular respecto del caso D’Alessandro.

“Es un tema de actualidad y obviamente no hubiera sido natural no hablarlo, pero no me hizo ninguna sugerencia. Pero yo comparto con Mauricio el orgullo del resultado. Acá lo que importa es que en la Ciudad de Buenos Aires bajaron los homicidios, los robos con motochorros”. Respecto de la posible candidatura de Macri a presidente, Larreta indicó que el ex presidente no le “dijo ni que si ni que no”, sino que hablaron de la preocupación que ambos comparten sobre la situación actual del país.

Luego de responder las preguntas de la prensa, Larreta se dirigió a la playa, donde fue muy bien recibido por los turistas que, en buena parte, dejaron atrás sus reposeras para tomarse una foto con él. Su recorrida por la costa comenzó en San Clemente, Mar del Tuyú, San Bernardo, ahora Pinamar y continuará en Cariló, Villa Gesell, Mar del Plata, Chapadmalal y Miramar.