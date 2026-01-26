Infraestructura: Caputo decidió más cambios en un área clave y designó a un exfuncionario porteño

La infraestructura, un área clave en la segunda etapa del mandato del presidente Javier Milei, atraviesa por estas horas una reconfiguración profunda. No se trata solo de un recambio de nombres: en el Gobierno aseguran que el rediseño también implicará una ampliación de funciones y una nueva distribución del poder interno.

La novedad más relevante es la llegada de Carlos María Frugoni, quien fue nombrado secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, un cargo estratégico que depende directamente de Luis Caputo. La designación vino a regularizar una situación de hecho que se extendió durante más de un año. Hasta ahora, esa función había sido ejercida por Martín Maccarone, un funcionario de extrema confianza del ministro, que nunca fue formalmente designado por resolución en el Boletín Oficial.

Según reconstruyen en el Ministerio, la anomalía obedeció a una decisión personal de Maccarone, que evitaba quedar alcanzado por la figura de Persona Expuesta Políticamente (PEP). De todos modos, aseguran fuentes oficiales, el recambio estaba decidido desde hacía tiempo y se había trabajado en una transición ordenada entre el funcionario saliente y su reemplazante, esta vez con respaldo administrativo pleno.

Frugoni es arquitecto, especializado en urbanismo. Desde 2007 desarrolló su carrera en Autopistas Urbanas (AUSA), la empresa vial del gobierno porteño, donde ocupó distintos cargos de conducción, entre ellos el de director y director general. En los últimos años comenzó a vincularse con la órbita nacional y, durante 2024, fue designado director ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, el organismo que el Gobierno había proyectado para reemplazar a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Sin embargo, la judicialización del cierre de Vialidad Nacional y de otros entes dejó aquel plan inconcluso y Frugoni terminó recalando en la propia CNRT, donde se desempeñó hasta ahora.

Al igual que Maccarone, Frugoni concentrará bajo su órbita áreas sensibles: Transporte, Obras Públicas y Vivienda, un sector particularmente golpeado por el ajuste. En Economía se apuraron a aclarar que los movimientos ya estaban definidos con antelación y que no guardan relación directa con la investigación publicada por LA NACION sobre presuntas irregularidades en el manejo de subsidios a un grupo empresario del transporte.

Los cambios se encadenaron con rapidez. Esta semana se conoció la renuncia del secretario de Transporte, Luis Pierrini, y su reemplazo por el arquitecto Fernando Herrmann. Según trascendió, también dejarían sus cargos el subsecretario Juan Manuel Urdiroz y otros integrantes del equipo. “Es lógico que quiera armar su propio esquema de trabajo”, resumió una fuente oficial.

Herrmann, al igual que Frugoni, proviene del mundo del urbanismo y la infraestructura, aunque no cuenta con experiencia específica en transporte. Casi en simultáneo, el Gobierno anunció que Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, mientras que Fabián González hará lo propio en Trenes Argentinos Infraestructura. Los titulares salientes, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, presentaron su renuncia, según informó oficialmente el Ejecutivo.

La llegada de perfiles técnicos especializados coincide con otro movimiento relevante: Vialidad Nacional pasará a depender de la Secretaría de Transporte. La decisión implica un nuevo desplazamiento dentro del organigrama estatal y le quita el control del organismo a la debilitada Secretaría de Obras Públicas, que encabeza Luis Enrique Giovine.

Pese a la magnitud de los cambios, en el Ministerio de Economía aclaran que no está previsto el recambio ni de Giovine ni de Marcelo Campoy, administrador general de Vialidad. Al menos por ahora.