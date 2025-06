Detienen en Santa Fe a un candidato a intendente de La Libertad Avanza, acusado de defraudación

SANTA FE.- Una conmoción en plena campaña electoral estalló en Melincué, en el extremo sur de esta provincia. Silvio Garbolino, expresidente comunal y actual candidato al mismo cargo por La Libertad Avanza en los comicios del 29 de este mes, quedó detenido por orden del fiscal, Mauro Menéndez.

Pese al hermetismo que existe en sede judicial, trascendió que la medida fue dispuesta en el marco de una causa por presunta defraudación.

Informes a los que pudo acceder LA NACION, indican que “el arresto se produjo a partir de nuevas denuncias, que se suman a diversos antecedentes, y que apuntan a su actuación como gerente de una mutual con sucursal en San Gregorio”, localidad cercana a Melincué.

La audiencia judicial se desarrollará a comienzo de la próxima semana. Según los avances probatorios obtenidos por la Fiscalía y las fuerzas policiales, el fiscal definiría si Garbolino queda en prisión preventiva o recupera su libertad.

“Garbolino es investigado por una serie de maniobras presuntamente fraudulentas que se relacionan con la utilización irregular de cheques y a la gestión de créditos”, reveló una fuente cercana a la investigación.

Pero la reacción no se hizo esperar. “Esto no es otra cosa que persecución política. No les alcanza con ensuciar, con operar, con mentir. Ahora usan el aparato del poder para intentar sacarlo de la contienda electoral”, señalaron en las filas de La Libertad Avanza del distrito Melincué, tras la medida promovida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El comunicado partidario denuncia que se trata de una represalia por haber “decidido hacer política limpia, honesta, sin prebendas ni negociados”.

En el sector político al que pertenece Garbolino apuntan directamente contra la actual gestión comunal como responsable de lo que califican como un “abuso de poder”.

“El pueblo se está hartando y está despertando”, resalta la declaración de La Libertad Avanza. Y asegura que Garbolino “no está solo, sino con su gente, con el pueblo y con la verdad”.

Este viernes trascendió que la denuncia que derivó en la detención del dirigente fue ingresada el jueves y apunta a operaciones financieras irregulares, presuntamente realizadas por Garbolino en el ámbito de una mutual con sede en San Gregorio, de la cual es gerente.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, se lo vincula con una posible maniobra fraudulenta en el uso de cheques y créditos otorgados por la entidad.

En tanto, el fiscal Menéndez consideró que el volumen y la gravedad de la documentación presentada justificaban una acción inmediata.

“La investigación aún está en etapa preliminar, pero se evalúa incluir cargos por administración fraudulenta y falsificación de documentos, entre otros delitos económicos”, aportó una fuente judicial a este diario.

La Jefatura de Policía y Alcaidía de Melincué, en el sur de Santa Fe Google Maps

La denuncia

Según consta en el expediente, un comerciante denunció que el imputado entregó tres cheques en blanco a Garbolino con el compromiso de que serían utilizados únicamente como garantía de un préstamo de $300.000 solicitado por un familiar.

No obstante, los cheques habrían sido completados por $29,3 millones cada uno y utilizados para respaldar un crédito superior a $88 millones ante la mutual en la que Garbolino desempeñaba funciones gerenciales.

El posible conflicto de intereses y la magnitud del desvío apuntan a los delitos de administración fraudulenta, falsificación de documentos y abuso de confianza, figura por la que ya había sido imputado en otra causa por el fiscal Julián Cochero. En ese expediente se le impusieron medidas restrictivas, como la prohibición de salir del país, fijación de domicilio en Melincué y presentaciones periódicas ante la Justicia.

Ahora, la atención está centrada en lo que ocurra en la audiencia de imputación, donde se conocerán en detalle las pruebas que llevaron a la privación de libertad del dirigente libertario.