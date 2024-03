Escuchar

El exdiputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Brandoni, respondió este domingo por la noche a las declaraciones vertidas por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en relación al gobierno de Javier Milei. “¿Quién se cree esta señora?”, disparó. Durante su paso por Comunidad de Negocios, ciclo conducido por José Del Rio, el también actor negó que los desaparecidos durante la última dictadura militar hayan sido 30.000.

A la luz de la quema de un muñeco del presidente en un acto en La Plata y los dichos de Carlotto contra el Presidente, Brandoni admitió que ambos hechos le produjeron “indignación”. “Es una demostración más de la escasa vocación democrática que tiene la oposición”, sostuvo. Y remarcó: “Esto es democracia”. Acto seguido, puntualizó en las palabras de la activista argentina de 93 años, que dijo este domingo: “Que cambie rápido o se vaya”.

“¿Quién se cree esta señora?”, afirmó. “Para mí es una cosa extraordinaria. Increíble. Es una demostración de la poca convicción de democracia que tiene ella misma. Es algo que no se puede creer. Pero no les va a salir bien”, sostuvo Brandoni a continuación. Luego, sobre las amenazas de sectores afines al kirchnerismo sobre la administración Milei, analizó: “Es sencillo. No saben perder. Y no se dan cuenta de que cada vez están perdiendo más veces y por más diferencia. Hay desesperación”.

En esa línea, indicó que “el peronismo no fue capaz de reconocer un defecto de los cuatro años de gobierno”, lo acusó al líder de La Cámpora Máximo Kirchner de haberse excusado de su rol durante el gobierno de Alberto Fernández y les aconsejó en su conjunto: “Se van a tener que avivar. La gente está decidida al cambio. Va a ser difícil, va a ser doloroso, ya lo dijo quien hoy es el Presidente de la República [Javier Milei]”.

A modo también de crítica al kirchnerismo, calificó de “disparate” que el 24 de marzo sea feriado no laborable -fue dotado de esta condición en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner-. “Hablamos del comienzo de la dictadura más sangrienta que padeció el país. Una buena idea sería intentar pedirle a profesores y maestros que les hablen a sus alumnos sobre lo que pasó en el país, que fuese un recordatorio de lo que no podemos olvidar”, propuso.

“La que fue presidenta del país [Cristina Fernández de Kirchner] dijo que era un día para la reflexión. Para la reflexión, para ir a la playa o lo que sea. Porque en un feriado nadie se queda reflexionando en su casa. Es un poco raro de entender. Y la gente puede creer que las cosas están mal y que ellos van a volver. No van a volver. Van a volver si es que ganan las elecciones en los próximos cuatro años. Y eso quiero ver si va a pasar”, pronosticó.

Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia el 24 de Marzo de 2024 en Plaza de Mayo Somostélam

Más adelante en la entrevista, el referente de la UCR habló sobre la cifra de desaparecidos durante el Proceso de Reorganización Nacional y, en consonancia con el discurso de Milei y Victoria Villarruel, remarcó: “Siguen diciendo [en referencia al kirchnerismo] que son 30.000 los desaparecidos. Es público y notorio que no son 30.000 los desaparecidos. Por eso y para eso se constituyó la CONADEP -La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas-”.

También se pronunció el spot del Gobierno sobre el 24 de marzo, grabación que apela a ver la “historia completa”, recopila testimonios de familiares de víctimas de las organizaciones guerrilleras antes del golpe y produjo rechazo en la oposición. Dijo que “es importante que sepamos bien cómo son las cosas” y culminó el diálogo televisivo con un dos comentarios positivos sobre el Gobierno. “Más allá de las diferencias que uno puede tener, están ocurriendo cosas”, destacó.

“Soy optimista. Uno se interesa por la política porque está enfermo de optimismo. Si no, no estaría tratando de cambiar las cosas. Tengo esperanza a pesar de las dificultades. La gente también lo va a exigir. Felizmente, la gente está sabiendo lo que quiere. La gente está empezando a luchar contra la inflación”, cerró.

LA NACION