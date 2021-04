Dictaron la conciliación obligatoria y se levantó el paro de colectivos del lunes

El Ministerio de Trabajo dictó hoy la conciliación obligatoria en el conflicto con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se levantó de esta manera el paro de colectivos previsto para el próximo lunes.

La medida de fuerza, que había sido convocado a partir de la cero hora del lunes 26 de abril, era en demanda de mejoras salariales. Además, la UTA reclama que “los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires, como los del interior del país, no han sido incluidos en un plan de vacunación contra el Covid-19″, según un comunicado emitido ayer.

La medida incluía a los servicios de corta y media distancia de todo el país. La UTA advirtió que acatará la medida.

Ayer, desde el Ministerio de Transporte reconocían que se trata de un sector “que está golpeado”, pero indicaban que “les fue muchísimo mejor que a otros en la pandemia”, y resaltaban que el Estado realiza importantes aportes para ayudarlos.

La conciliación obligatoria durará 10 días. Además, el Ministerio de Trabajo llamó a las partes a una audiencia, el jueves 29, a las 12, para evaluar el avance de las negociaciones.

La paritaria de los choferes de colectivos es a tres bandas: participan el Estado, los empresarios y el gremio. La demora del Gobierno nacional en la transferencia de los subsidios demoró el pago de los salarios por parte de las empresas beneficiarias de la ayuda estatal y lo que está ahora en debate es el el acuerdo de 2021, que debió firmarse en enero. El gremio reclama un acuerdo trimestral, con cláusula gatillo por inflación.

“El problema es que el empresario no puede pagar porque no tiene los subsidios que le manda la Nación. El Gobierno les debe, pero nuestro empleador no es el Estado sino las empresas. Vamos a pedir cláusula gatillo por inflación. No puedo hablar de un 20, 30 o 40 por ciento. Ojalá que baje la inflación, pero no creo”, dijo a LA NACION Roberto Fernández, jefe de la UTA.

El jefe de la UTA es Roberto Fernández. Lidera la UTA desde 2008, forma parte de la CGT y comulga hasta hoy con el liderazgo de Héctor Daer. Sin embargo, Mario Caligari, uno de sus hombres de confianza, trabaja para reflotar la poderosa confederación de gremios del transporte, cuyo referente hoy es el portuario Juan Carlos Schmid.

