Diego Carbone, candidato libertario al Consejo de la Magistratura porteño: “Buscamos jueces que reconozcan el valor de las empresas”

La Libertad Avanza competirá por primera vez con una lista propia −“Abogados por la libertad”− en las elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que se celebrarán el próximo martes. Estarán en juego los tres lugares de los abogados: dos irán para la lista más votada y uno para la que termine segunda.

La lista libertaria aspira a terciar en una disputa dominada históricamente por los sectores vinculados a Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos, en una elección que cobra especial relevancia por la creación del nuevo fuero laboral porteño.

El abogado penalista Diego Carbone encabeza la lista Abogados por la Libertad. Exdirector nacional de Asuntos Registrales durante el gobierno de Mauricio Macri, Carbone propone modificar los criterios de selección de magistrados y promover, para el nuevo fuero laboral, jueces sensibles a los intereses de las empresas, que garanticen “seguridad jurídica a los emprendedores”.

−¿Cuál es la propuesta de Abogados por la Libertad para el Consejo de la Magistratura porteño?

−Tiene una respuesta política y otra jurídica. Políticamente, venimos a representar a un sector grandísimo de abogados que no quiere estar dentro de esta lógica de dos sectores: el angelicismo y el peronismo. Básicamente, venimos a cambiar un statu quo en el que, durante 30 años, estas dos agrupaciones fueron absorbiendo cualquier otro espacio, que terminaba perdiendo su identidad. Desde el punto de vista jurídico, tenemos propuestas en las tres grandes áreas de trabajo del Consejo: la selección de magistrados, la administración y el control disciplinario. En materia de designación de jueces, queremos un proceso que permita que haya un perfil de jueces diferente, con un distinto posicionamiento filosófico-jurídico. En materia penal, claramente no estamos a favor del garantismo abolicionista.

−La creación del nuevo fuero laboral exigirá la designación de 16 magistrados. ¿Qué perfil de jueces buscan?

−Buscamos un perfil que, sin desconocer el principio in dubio pro operario ni los tratados internacionales, tenga una mirada un poco más equitativa, que reconozca el valor también de las compañías y que asegure un panorama de seguridad jurídica a todo emprendedor, a todo inversor. Fundamentalmente, que se diferencie de la gran incidencia que tuvo la extracción sindical en el diseño del fuero laboral.

−¿Qué medidas concretas impulsarían en la selección de magistrados?

−Queremos una participación realmente igualitaria de los abogados que vienen del ejercicio profesional. Históricamente se priorizó a quienes trabajan en tribunales. Generalmente, los nombramientos surgen del propio sistema judicial: son secretarios o jueces que ascienden. Es muy difícil para un abogado que viene de afuera acceder en igualdad de condiciones. Menos del 6% de los designados provienen del ejercicio profesional. Nosotros creemos que una mayor participación de estos abogados sería un elemento enriquecedor para la magistratura.

Abogados por la libertad

−¿Y qué problemas advierte en el funcionamiento de la Justicia porteña?

−Tiene un montón de problemas. Hay problemas edilicios, de sistemas informáticos y de funcionamiento. El sistema penal de la Ciudad fue diseñado como acusatorio, con las investigaciones a cargo de los fiscales. Sin embargo, el sistema informático de las fiscalías no permite a los abogados acceder directamente a las causas ni presentar escritos. Tenemos que mandarlos por correo electrónico y esperar que nos confirmen que los recibieron. Además, el sistema del Ministerio Público Fiscal no se comunica con el del Poder Judicial. Otro problema muy grave es la descentralización. Se dispersaron fiscalías y juzgados por distintos lugares sin estudios adecuados de impacto o viabilidad. Eso resulta totalmente improductivo para los abogados. También hay que modernizar los mecanismos de ingreso y promoción del personal judicial y mejorar la atención a quienes concurren a los tribunales. Hay muchas cosas para cambiar y, sobre todo, hay que evitar que estos problemas se reproduzcan cuando se transfieran otros fueros más voluminosos.

−Usted plantea una alternativa a los sectores tradicionales. ¿Qué posibilidades tienen de terciar en esa disputa? En las recientes elecciones del Consejo de la Magistratura nacional, los libertarios obtuvieron alrededor del 7% de los votos.

−La elección nacional fue totalmente distinta de la nuestra. Nosotros no tuvimos incidencia en esa campaña ni participamos en el armado de las listas. Ni siquiera tenían el mismo nombre las agrupaciones. Estamos haciendo una campaña con propuestas concretas para la Justicia de la Ciudad. Es una experiencia inédita. En ninguna elección anterior del Consejo de la Magistratura porteño se discutieron ideas y programas como lo estamos haciendo ahora.

−Respecto de los dos sectores históricos que mencionaba, ¿su lista está más cerca de alguno? Hay quienes señalan que es una suerte de desprendimiento de la lista de Unidad (Gil Lavedra y Angelici)

−De ninguna manera. Al revés, nos han venido a convocar para que nos integremos a esa lista, pero no hay ninguna posibilidad. En lo que tiene que ver con el diseño de la Justicia de la Ciudad, somos opositores a ambas agrupaciones. Esos dos sectores se han repartido todo durante 30 años. La gran diferencia es que nosotros somos abogados que ejercemos y vivimos de la profesión.