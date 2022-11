Diego Luciani volvió a exponer en el caso Vialidad: hizo una fuerte defensa de sus pruebas y lo acusaron de extralimitarse

escuchar

El fiscal federal Diego Luciani reapareció hoy en el juicio del caso Vialidad, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, con una fuerte exposición en la que defendió las pruebas de su alegato y rechazó los pedidos de nulidad de los acusados.

Luciani dijo que se pretendía instalar un “clima de ilegalidad” contra su acusación y que todas las pruebas que utilizó habían sido autorizadas por el tribunal. Insistió en la validez para el juicio de los mensajes del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José López y dijo que la fiscalía no tenía la culpa si los defensores se sorprendieron con su contenido porque no habían revisado bien las pruebas.

El fiscal inició su presentación con el anuncio de que no haría “réplicas”; es decir, que no haría uso de la facultad que le da el código para responder a cuestiones novedosas que pudieran haber introducido los defensores en sus alegatos. “No hay elementos novedosos ni que nuestro alegato no haya respondido”, afirmó Luciani, y dijo: “La solidez de nuestro alegato hace que no tengamos nada que contestar”.

Luciani explicó que si él hiciera réplicas eso extendería el proceso (después vendrían las “dúplicas” de las defensas). “El tribunal se encuentra en condiciones de resolver lo que corresponda”, afirmó. “Lo que pretendemos es darle la máxima celeridad para que el tribunal dicte el veredicto”.

Los jueces del tribunal oral que juzga el caso Vialidad

Este anuncio fue una “aclaración previa” que hizo Luciani antes de empezar a exponer sobre las nulidades y las excepciones planteadas por las defensas.

Pero dos defensores se quejaron. Dijeron que pese a los anunciado, Luciani sí había “replicado”. El planteo lo hizo el abogado de Báez, Villanueva, que logró que el tribunal le diera parcialmente la razón. El viernes próximo, Villanueva tendrá la oportunidad de contestarle a la fiscalía. El tribunal fijó una audiencia para las 9.30 para esa “dúplica”.

En esa oportunidad, Villanueva deberá limitarse a expedirse sobre una sola de las afirmaciones realizadas hoy por Luciani, no sobre todos los aspectos que pretendía esa defensa.

Juan Villanueva, abogado de Lázaro Báez

Villanueva fue habilitado a responder la acusación que le hizo Luciani de haber introducido en su alegato una prueba de forma extemporánea. “Villanueva usó en forma desviada la ley de acceso público a la información, que es una gran ley. Con información sobre una licitación de canteras en su alegato que supuestamente obtuvo por esa vía”, dijo Luciani. “Pero no vamos a decir nada. Miren el expediente”, sostuvo el fiscal, que buscaba evitar que sus afirmaciones fueran consideradas como una “réplica” que diera curso a una “dúplica” de la defensa, como de hecho ocurrió.

“Los representantes del Ministerio Público Fiscal introdujeron una única cuestión de replica”, sostuvo el tribunal, que consideró en cambio que “las restantes ponderaciones” de Luciani y Mola fueron ajustadas a lo que tenían para contestar.

El juicio seguirá entonces el viernes próximo. Después, solo restarán las últimas palabras de los acusados antes del veredicto, que el tribunal tiene previsto dictar antes de fin de año.

El fiscal Sergio Mola

LA NACION