Diego Santilli contó cómo fue la cena íntima que tuvo con Milei, Karina y Analía Maiorano

Tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, el diputado electo Diego Santilli se refirió a la cena que mantuvo este lunes por la noche con el presidente Javier Milei y su hermana Karina en la residencia de Olivos. El dirigente de Pro, que encabezó la lista de los violetas en territorio bonaerense, contó que el mandatario lo “agasajó” por la victoria en ese distrito y dejó entrever que durante la conversación manifestó su intención de postularse a gobernador en 2027. “La vocación y las ganas están”, afirmó.

“A mí me gustan las charlas con él. No fueron muchas, pero las que tuve fueron muy esclarecedoras. En plena campaña me invitó a estudiar durante una hora de dónde veníamos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y me pareció extraordinario. Ayer fue lo mismo: una charla en la que [Milei] habló de por qué está convencido de que la Argentina crece, avanza y sale adelante de una manera muy importante”, señaló Santilli en diálogo con LN+.

El flamante diputado describió el encuentro como “una noche muy agradable”, centrada en el rumbo que plantea el Gobierno. Además, fue una oportunidad para que su pareja, Analía Maiorana, conociera al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también formó parte de la cena.

Panorama luego del triunfo de LLA; el nuevo escenario del Gobierno tras la elección

Sin embargo, al ser consultado sobre si durante la cena se mencionó su posible incorporación al Gabinete —sujeto a eventuales cambios en los próximos meses— o incluso una eventual candidatura a la gobernación bonaerense, Santilli fue prudente. “La vocación está y las ganas están”, respondió.

De este modo, el dirigente de Pro envió un mensaje hacia las filas amarillas y llamó a la unidad opositora. “¿Cuál es nuestro trabajo? Que todos los que creemos en el cambio estemos juntos. Porque cuando en 2023 no lo estuvimos, ¿quién ganó? El pasado en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que trabajar todos juntos para lograr ese objetivo en el 2027″.

Promesa de campaña

Previo a la cena con Milei, Santilli cumplió anoche su promesa de campaña y se rapó en vivo por el canal de streaming Carajo, conducido por el propagandista del gobierno Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan.

SI HAY FOTO HAY VIDEO



Las promesas se cumplen porque ganamos la provincia, carajo! pic.twitter.com/9vsZZC1xJl — Diego Santilli (@diegosantilli) October 28, 2025

Acompañado por los integrantes del programa libertario, junto a la segunda candidata por LLA en provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, y Cristian Ritondo, también presentes en el estudio, Santilli se peló. El primer corte lo dio el conductor del programa y después siguió su compañera de fórmula. “Parezco Mastantuono”, bromeó el diputado, en referencia al ex-River que actualmente juega en el Real Madrid.

“Asumí un compromiso y tuve que cumplir mi palabra, nunca pensé que a mi edad iba a hacer esto porque no lo hice ni cuando me recibí o cuando egresé y tenía más pelo”, ironizó esta tarde Santilli en diálogo con LN+.

También participó de la entrevista Cristian Ritondo, jefe de la bancada amarilla en Diputados y uno de los principales armadores de la alianza entre el Pro y LLA. El dirigente destacó la participación de Santilli en estas elecciones, en las que LLA logró sobreoponerse a la derrota por 14 puntos en la elección anterior en la provincia, y respaldó una posible candidatura suya de cara a 2027 en territorio bonaerense.

“Para mí, Diego es la oportunidad que tenemos para cambiar la provincia de Buenos Aires, no solo porque es buen candidato, sino porque tiene capacidad de gestión”, afirmó Ritondo.

“Vamos a trabajar para ser alternativa en 2027. Lo comprendimos en 2023, nos juntamos con Diego e hicimos un repaso del fortalecimiento que tenían que tener los intendentes que habían quedado en la provincia y que había que tener un acto de unidad lógico, pero cierto y entender que no podía haber más divisiones”, indicó Ritondo, uno de los principales interlocutores de Pro en la Casa Rosada.

En medio de la expectativa por posibles cambios en el Gabinete y tras las dudas previas a la elección sobre un eventual desembarco de figuras de Pro en el Gobierno, Ritondo confirmó que el expresidente Mauricio Macri y Milei dialogaron luego de la votación.

“Sé que hubo varios mensajes de felicitación y agradecimiento durante el fin de semana de la elección y que hablaron ayer. También hay un encuentro pendiente que ya habían acordado en sus últimas dos reuniones”, sostuvo Ritondo, sin dar mayores precisiones sobre la posible reunión entre ambos mandatarios.