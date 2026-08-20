Diego Santilli defendió el rumbo económico y el alineamiento estratégico con Estados Unidos

“Sueña con gobernadores, se levanta con gobernadores, está todo el día con gobernadores”, bromeaba en un pasillo del hotel Alvear, un viejo compañero de ruta de Diego Santilli, jefe de gabinete y encargado en el gobierno de Javier Milei del oscilante vínculo con los mandatarios provinciales, con quienes negocia apoyos a proyectos del Poder Ejecutivo.

Un rato después de esa definición, y en su participación en la reunión anual organizada por el Consejo de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio, el ministro coordinador hizo una enfática defensa del alineamiento con Estados Unidos y del rumbo económico del Gobierno. Por supuesto, se tomó un tiempo para agradecerles a los gobernadores aliados —algunos de ellos presentes en el auditorio— el apoyo legislativo, y los comprometió a extender ese apoyo a los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, como la reforma del Banco Central.

“Durante muchos años, la Argentina perdió el rumbo y se alejó del mundo. Se acercó a Cuba, Nicaragua, Venezuela”, dijo el jefe de gabinete, mientras la CEO del Consejo de las Américas, Susan Segal, lo escuchaba en la primera fila. De inmediato, comenzó a comparar la actualidad con el pasado del kirchnerismo. “Pasamos de financiar al chavismo al récord de exportaciones energéticas, de viajar para una foto con Gaddafi a tener 1600 productos sin arancel para nuestro país, y que nuestras exportaciones tengan los aranceles más bajos de la región. De firmar acuerdos con Irán para garantizarles impunidad, a ser el primer país en aprobar el acuerdo Mercosur-UE”. Para Santilli, “el Presidente tomó una decisión clara y contundente, cambiar de aliados bajo el liderazgo de Estados Unidos”, destacó.

El discurso de Diego Santilli en el Council de las Américas

Enseguida, se ocupó de contestar las críticas por la morosidad de millones de familias, esbozadas por la oposición. “Se habla mucho de la micro, pero déjenme decirles que sin orden macroeconómico no hay crecimiento posible. El K no ordenó nada, ni la macro ni la micro, dejó inflación y pobres, arruinaron los bolsillos de los argentinos, dejaron la mitad de los trabajadores en la informalidad”, fustigó. Y agregó que “este gobierno hizo una reforma laboral, para integrar a millones de trabajadores. El presidente Milei decidió empezar por los cimientos, el equilibrio fiscal no se negocia”, destacó.

“Queda mucho por hacer, nadie desconoce las dificultades, pero hoy tenemos algo, orden y reglas claras donde tenemos que ir. Y no es solo orden en las cuentas, sino orden institucional, respeto por la ley”, dijo el jefe de Gabinete.

Luego de saludar al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, con una sonrisa, el micrófono se cortó abruptamente. “Ahí volví, estaba hablando del pasado”, ironizó el jefe de gabinete, antes de completar sus 22 minutos de discurso.

“Las inversiones llegan cuando existe orden. Por eso fueron importantes las reformas que se aprobaron y son importantes las que vendrán. Hay que agradecer a los gobernadores, porque esto lo hemos hecho entre todos”, elogió sobre la aprobación de la reforma laboral.

“Este es el gobierno más reformista de la historia y va a seguir siéndolo”, afirmó, y criticó los anteriores gobiernos, que van-según estimó- “cuatro años para un lado, cuatro años para otro, y en el medio los argentinos. Argentina tiene una oportunidad histórica (...) Estamos construyendo un país que vuelve a ser confiable, con orden, crecimiento y con visión. Milei será reconocido por haber sembrado las bases de ese crecimiento”, destacó.

Llegado minutos antes de las 9 a la sede del encuentro, Santilli se sentó en la primera fila del salón. Escuchó al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien lo calificó de “mi querido amigo, el Colo” en el comienzo de su discurso, y devolvió gentilezas cuando subió al escenario y posó junto con él.

Ayer por la tarde, Santilli recibió en su despacho de la Casa Rosada al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien le garantizó su apoyo a la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y la eliminación de las PASO.

Por la noche, en este mismo escenario y según pudo saber LA NACION, Santilli expuso ante un reducido grupo de empresarios más algunos diplomáticos como el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, su visión sobre la coyuntura y las recientes derrotas del Gobierno en el Congreso. Calificó, sin eufemismos, de “error de comunicación” la postura oficial sobre el capítulo de venta de tierras en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, finalmente excluido del proyecto de ley. “Se instaló un debate entre propiedad privada y soberanía nacional. No supimos explicar””, reconoció el ministro.