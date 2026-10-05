El radical Cornejo negocia con Karina Milei y busca correr a Petri de la carrera por su sucesión en Mendoza

MENDOZA.- Todos se muestran gestionando, más allá de reconocer sus aspiraciones electorales. Por lo bajo, arden las internas, las pujas discursivas y las estrategias para posicionarse, con el ojo puesto en la decisión que finalmente baje de la Casa Rosada, lo que mantiene en vilo al oficialismo mendocino. Así se vive por estos días la carrera electoral por la sucesión del gobernador radical Alfredo Cornejo, hoy aliado a La Libertad Avanza (LLA), cuando todavía falta más de medio año para las PASO provinciales, si es que finalmente se hacen.

La preocupación, incertidumbre y expectativas son tan grandes que nadie quiere perderse un día en sus pretensiones por llegar al sillón de San Martín. Las hipótesis de lo que pueda ocurrir son de las más variadas, atadas a las negociaciones del gobierno local con el nacional, entre el gobernador, quien por mandato constitucional no puede reelegirse, y Karina Milei, la hermana del presidente, para que los violetas no interfieran competitivamente en los comicios locales, a cambio de acompañar la eliminación de las primarias nacionales, entre otros proyectos legislativos. En el fondo, todo gira en torno a la decisión que tome o pueda tomar el diputado nacional Luis Petri, el postulante mileísta, exUCR, quien lidera todos los sondeos, pero que encuentra fuerte resistencia en el propio Poder Ejecutivo mendocino, que busca jugar con sus propios candidatos, entre ellos los cornejistas Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, y Natalio Mema, ministro de Gobierno, además del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien está segundo en las encuestas, pero que no es del riñón del mandatario.

Hay quienes aseguran que en el reciente viaje a Francia en el marco de la Argentina Week hubo una concesión política de Karina Milei. Según fuentes del oficialismo, la secretaria general de la Presidencia garantizó a los mandatarios que LLA no presentará candidatos competitivos en sus distritos, lo que motiva y da cierto alivio a Cornejo. Sin embargo, otros interlocutores dudan del supuesto pacto, sobre todo para la provincia del oeste argentino, ya que consideran difícil que Petri dé un paso al costado, por el peso propio que logró desde que enfrentó a Cornejo en las PASO del 2023, cuando se quedó con cuatro de cada 10 votos.

“La propuesta de no intromisión es algo que Karina Milei ya nos había dicho en privado, pero esta vez lo hizo en general para todas las provincias, así que se muestra como más fuerte la posición”, se entusiasman en el cornejismo, en contacto con LA NACIÓN. “En cuanto a las PASO, si se suspenden a nivel nacional, habría que revisar las provinciales”, completó uno de los colaboradores del gobernador, quien desconoce lo que pueda hacer finalmente Petri.

Bajo este escenario, la puja crece con el correr de los días, y todo indica que hacia fin de año habrá una determinación, ya sea del Gobierno nacional o del propio gobernador, pero también de Petri y de Suarez, ya que si los “corren” de la alianza oficialista, están dispuestos a jugar por afuera, con otros sellos partidarios, como el Partido Demócrata (PD), en el caso del exministro de Defensa, quien además mantiene buena sintonía con referentes del Pro, según contaron allegados de ambos dirigentes a este diario.

El mendocino Cornejo, entre los gobernadores que acompañaron a Milei a París, la semana pasada Presidencia

De igual forma, en el seno del petrismo descreen del acuerdo de Cornejo y Karina, al menos en los términos en los que se ha difundido, apuestan a que se realicen las PASO en Mendoza y que “no hay chances” de que Petri se baje de la candidatura a gobernador. Es más, aseguran que el diputado nacional cuenta con “el apoyo de Javier Milei”.

En tanto, en el suarismo, creen “posible” el acuerdo, aunque desconocen el alcance que pueda tener, pero no se animan a decir “que incluya sacar de juego al Luis”. En este sentido, fuentes cercanas al cacique capitalino, se ven compitiendo contra Petri. “No vemos posibilidades de que se baje, puede jugar por afuera, ya que mantiene conversaciones con dirigentes importantes de otros espacios”, señalaron a LA NACIÓN, sabiendo que tendrán una dura contienda. Uno de los dirigentes que respalda la candidatura de Suarez es el exvicepresidente y exgobernador, Julio Cobos, quien en las últimas horas cuestionó el supuesto acuerdo político entre Cornejo y Karina Milei, ya que considera que el próximo mandatario debe surgir de una competencia entre los aliados. “No me parece un sano acuerdo vetar o prohibir un candidato porque es el que mejor mide y buscar candidatos muletos”, señaló Cobos. “No me entra en la cabeza que estén tratando de evitar que se presente candidato gobernador justamente porque hay riesgo de que él gane”, completó.

Por lo pronto, en el oficialismo mendocino sigue habiendo interrogantes, más allá del entusiasmo que les genera la posibilidad de que la hermana de Milei les prometa que no habrá intromisión violeta. “Nos dieron 90 días para jugar y posicionarnos; luego vendrá la decisión de Cornejo. Mientras tanto, hay negociaciones y promesas, pero nadie sabe lo que finalmente ocurrirá; esto es, si habrá o no PASO local, con o sin alianza con Milei, así como cuántos candidatos competirán, o si alguno, como Petri o Suarez, terminará compitiendo por afuera”, contó a LA NACIÓN una importante fuente del oficialismo que trabaja con uno de los postulantes de Cornejo, con el sueño de posicionarlo cada vez más.