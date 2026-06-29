Diego Santilli: “Manuel Adorni va a ir a la Justicia a defenderse sin fueros ni privilegios”

El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló este lunes tras asumir en reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció en medio del escándalo por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales. “El Presidente me dijo que Manuel anímicamente no daba más y quería dar un paso al costado”, contó el funcionario y aseguró que su antecesor “va a defenderse en la Justicia sin fueros ni privilegios” tras renunciar también al directorio de YPF.

“Miro para atrás en la historia y eso no pasó otras veces. Sin fueros, sin cargos, va a ir a defenderse a la Justicia y es lo que corresponde”, resaltó. Adorni dimitió el último sábado, luego de meses de escándalo e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

Santilli volvió a asumir así un rol fuerte en medio de un momento crítico para el gobierno mileísta. La primera vez fue cuando reemplazó a José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de octubre de 2025. Poco después, el 11 de noviembre de ese año, asumió como ministro del Interior en lugar de Lisandro Catalán.

Diego Santilli y Manuel Adorni

Sobre si el escándalo que involucra al ahora exfuncionario generó una mala imagen en el Gobierno, Santilli aseguró que la administración mileísta “sigue trabajando”. “Nosotros, a pesar de todo esto que fue fuerte, sancionamos, por ejemplo, el Súper RIGI… Está claro que obviamente el peso de lo que tenía sobre su espalda Manuel lo abarrotó, pero seguimos llevando adelante la gestión", consideró en diálogo con A24.

“Sí impactó en las buenas noticias que vienen pasando: la economía, los salarios que suben, la inflación a la baja. Son noticias que tal vez no podías mostrar”, añadió.

El flamante ministro coordinador destacó la gestión libertaria en materia de economía, llenó de elogios al presidente Javier Milei y reafirmó su compromiso “con el cambio”. “Yo tomé una decisión hace 12 años que fue, más allá de los colores políticos, acompañar una visión. No me importa en qué lugar, yo acompaño”, subrayó.

“Estoy convencido de esto y lo que el Presidente me pide es trabajo en conjunto con el gabinete, seguir avanzando con las reformas y consolidar lo que venimos haciendo”, enumeró. En ese sentido, detalló que su nuevo rol incluye, entre otras cosas, continuar con el lineamiento que establezca el jefe de Estado; coordinar con ministros; e implementar las decisiones con base en lo que diga Milei. “El gabinete es muy potente. Mi tarea es seguir trabajando para que las reformas que sueña Milei sucedan”, afirmó.

Diego Santilli junto a Javier y Karina Milei X.com

A la espera de la jura que se realizará este martes a las 16 y lo oficializará en su cargo, Santilli también evaluó los objetivos del Gobierno en los próximos meses y el enfoque de cara al año electoral. “Imagino un segundo semestre de crecimiento sostenido y en el que se consoliden los sectores”, dijo y remarcó: “Después viene el año electoral y estoy convencido de que el cambio cultural se da cuando la visión y convicción continúan un período más”.

“Milei tiene que ser el primer presidente de esta joven democracia no peronista que reelija. El Presidente tiene que tener otra gestión para fijar los cambios y continuar con el desarrollo de las reformas”, aseguró.

Finalmente, el funcionario antes ligado a Pro se refirió a su vínculo con el expresidente y líder del partido, Mauricio Macri y reveló que mantuvieron una conversación luego que el Presidente lo anunciara como nuevo jefe de Gabinete. “Cuando hablé con Mauricio todavía no tenía la notificación del Presidente, le dije que lo que estaba en los medios era una cosa, pero no había hablado con él todavía”, explicó y cerró: “Soy muy respetuoso de no hablar de más. Conversar tiene que ver con el rol que yo tenía (como ministro del Interior). Con Macri no hablaba hace bastante y hablé ayer, pero hablo continuamente con todo el sector que lidera el parlamento de Pro".