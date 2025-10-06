Habló Diego Santilli tras ser elegido por Milei para reemplazar a Espert en la Provincia

Diego Santilli habló por primera vez luego de ser elegido como reemplazo de José Luis Espert por el presidente Javier Milei y a la espera de la confirmación de la Justicia Electoral. Tras la renuncia del economista, el candidato que hasta ahora figuraba como tercero en la lista ratificó que pasará al primer lugar como diputado nacional en la provincia de Buenos Aires.

“Quedan más de 15 días de campaña. Tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que no fueron a votar, que tal vez el esfuerzo que hicieron estos meses fue difícil, que vayan a votar”, afirmó este lunes en diálogo con Radio Mitre, ya en campaña.

Y añadió: “Está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás, seguir con un cambio que hizo Milei. El esfuerzo de la gente, bajar la inflación, terminar la intermediación de los planes por el esfuerzo de Sandra Pettovello, terminar con los piquetes; este es el camino que hay que llevar. Es difícil, sin dudas, pero es el rumbo correcto. Por eso di el paso cuando me consultaron ayer a la tarde“.

Santilli deberá ser confirmado por la Justicia Nacional Electoral. Pilar Camacho - LA NACION

A su vez, destacó el trabajo de la gestión de Milei: “En 2021 ganamos con algo durísimo. Ese fue el camino que empezó a marcar el cambio de 2023 en la Argentina. Éramos una opción como Pro y no llegamos; llegó Milei y lo estamos apoyando desde el primer momento”.

“El Presidente puso pilares contundentes para la Argentina, y eso es lo que está en juego. Ningún país puede salir adelante sin equilibrio fiscal. Lograr estabilidad, que es lo que logró el Presidente… De todo eso que cambió falta un montón y por eso que falta tenemos que luchar", subrayó y cerró: “Nuestro electorado es exigente. Por eso pido que vayan a votar. Nos jugamos continuidad o volver al pasado y ya sabemos los resultados de eso. Estamos cerca de que la Argentina crezca, no creció lo que nos hubiera gustado. La política metió la cola en materia económica y eso entorpece las reglas, pero es así. Esto podía pasar y ahora hay que seguir adelante".

El apoyo de Milei

Este domingo por la noche, luego de que Espert compartiera la noticia de su renuncia, Milei volvió a mostrarle su apoyo y defendió al titular de la lista libertaria. “Lo importante es, de ahora en adelante, que la cabeza será [Diego] el ‘Colo’ Santilli. Vamos a ir para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado. Vamos a hacer la presentación y lo tiene que resolver la Justicia Electoral. ¿Qué problema hay con que venga de Pro? Tenemos una noble alianza”, afirmó en diálogo con Luis Majul, en La Cornisa, por LN+.

Javier Milei en LN+ Captura de Video

Sin embargo, en las redes comenzaron a reflotar un cruce entre ambos que data de 2023, cuando Milei era precandidato presidencial por LLA y Santilli competía por la gobernación en la interna de Pro, contra el entonces bullrichista Néstor Grindetti. En ese entonces, Milei lo describió como “el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos”.

Y acusó: “El tipo que dice abiertamente que vive de ‘sus negocios’ (SIC) y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”.