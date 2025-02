Diego Santilli volvió a respaldar a Milei en medio del escándalo cripto: “Le hicieron una cama”

En la previa a una reunión entre dirigentes bonaerenses de Pro, Diego Santilli volvió a respaldar al mandatario Javier Milei en medio del criptogate: “Para mí hay que ir a fondo para avanzar contra los delincuentes que le hicieron una cama a miles de personas y al propio Presidente”.

Respecto del pedido que está haciendo parte de la oposición para que el titular del Ejecutivo nacional sea sometido a un juicio político por este tema, Santilli dijo: “Lo que piensa el arco político del kirchnerismo estoy en las antípodas. No estoy de acuerdo y voy a estar enfrente de esa medida”.

“Cuando piden algo así inmediatamente nos lleva a nosotros a pararnos en la vereda de enfrente porque claramente es todo lo que yo no quiero para mi Argentina”, sumó ante los medios presentes. Luego, en diálogo con LN+, opinó que el Presidente “cree en lo que viene en el mundo y es una manera de ver el futuro”.

Diego Santilli habló sobre el escándalo cripto

Al ser consultado sobre lo que dijo su exmujer Nancy Pazos, quien informó este lunes que uno de sus hijos había invertido en $LIBRA, la memecoin promocionada por Milei, Santilli evitó pronunciarse directamente al respecto en un primer momento. “Miles de personas invierten o toman decisiones en ese mercado; a veces te va bien, a veces te va mal”, atinó a contestar.

Luego, se explayó un poco más. “Él sabe. Trabaja con sus ahorros y sabe a lo que se atiene. No está en el negocio de las criptomonedas. Una cosa es lo que haga con sus ahorros. Hizo un curso, le gusta mucho”, agregó.

Este lunes a la mañana, en el programa A la Barbarossa, mientras Pazos detallaba cómo había ocurrido el escándalo, la periodista y presentadora Mariana Brey, indicó que no había ningún argentino damnificado y no se había usado dinero público. Sin embargo, Pazos, replicó: “Te digo un nombre, Teo Santilli Pazos, mi hijo”.

Brey le preguntó si iba a denunciar al Presidente, pero Pazos indicó que, por el momento, no sabía cómo iba a actuar su hijo. “Se va a armar un lío acá. Ante tu certeza de que no había argentinos tuve que decir el nombre”, afirmó la locutora de radio.

Contó que su hijo, interesado en el mundo de las criptomonedas, vio el tuit de Milei y dudó si habían hackeado su cuenta o no: “En ese momento no estaba con él. Cuando veo el escándalo, chateo con el Presidente el mismo sábado a la noche y le pregunto: ‘Javier, ¿cómo estás? ¿Esto es así? ¿Estás seguro?‘, esas fueron mis palabras. Me dijo que sí y que estaba por dar un comunicado la propia empresa".

Según las declaraciones de Pazos, su hijo se vio “tentado” de que el Presidente promocionaba una nueva moneda. “Le dio la sensación de que iba a ser un éxito”, afirmó, y añadió: “Él invirtió cuando la moneda ($LIBRA) estaba en 2,3 dólares. Compró con una parte del dinero que tenía en una billetera virtual, pero me dijo que si podía, hubiera puesto todo”.

LA NACION