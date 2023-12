escuchar

El intendente de Tres de Febrero de Juntos por el Cambio, Diego Valenzuela, y el presidente electo por La Libertad Avanza, Javier Milei, compartieron universidad y estudiaron juntos. Algunas décadas atrás, y lejos de las asimetrías ideológicas que hoy los separan por pertenecer a dos coaliciones diferentes, Valenzuela -más moderado en sus ideas que Milei- habló a LA NACION sobre aquellos años y dio detalles de su relación con el futuro mandatario, que asumirá el gobierno el 10 de diciembre luego de ganar el balotaje contra el candidato de Unión por la Patria, y actual ministro de Economía, Sergio Massa.

Jóvenes, recién salidos del secundario, entrados los años 90 y sin ser conocidos en el ámbito político, ambos coincidieron en carrera y universidad. Estudiaron economía en la Universidad de Belgrano, en el barrio porteño con mismo nombre, cuando todavía no existía el edificio ubicado en Zabala 1837; la mayor parte de la cursada tuvo lugar en Villanueva 1324. Sobre esa época, e l jefe comunal afirma que sin la ayuda del libertario no se hubiera recibido.

Valenzuela y Milei -ambos de 53 años- no solo fueron compañeros de aula durante dos años, sino también de estudio. El intendente cambiemita, quien vivió en Tres de Febrero toda la vida, y el mandatario, porteño del barrio de Devoto, se preparaban juntos para los exámenes. De hecho, intercambiaban sedes para estudiar: se turnaban entre la casa de uno y la del otro.

El intendente, en el poder desde 2015 y reelegido para un tercer mandato este año con el 47 por ciento de los votos, detalló en diálogo con este medio: “Me ayudó mucho en las partes matemáticas de la carrera”.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. Ignacio Sánchez - LA NACION

Si bien el jefe comunal contó que los primeros tres años no trató con Milei porque cursaban distintas materias, en los siguientes dos compartieron aula. Así, empezaron a estudiar juntos: preparaban las materias y los exámenes finales, todo juntos. Valenzuela vivía en Santos Lugares, Tres de Febrero, mientras que Milei vivía en un departamento de Devoto con sus padres y su hermana Karina. Valenzuela veía la economía como una ciencia social, de hecho luego hizo una maestría en Historia; Milei era más de la matemática. “Javier hizo que me apasione con la economía, a él le gusta la teoría; hoy cuando habla tiene un marco teórico”, describió.

Al recordar aquellos años, Valenzuela definió a Milei como alguien “muy estudioso”, que “profundiza” y “estudiaba por placer”. “Explicaba, fundamentaba, te escribía las ecuaciones”, agregó. “A mí me ayudó en eso, nos complementábamos bien porque le gustaba la matemática”, insistió el intendente. Sobre la época universitaria, aseguró que en aquel departamento porteño se cruzaba con el padre del futuro presidente, Norberto, y con su hermana Karina, hoy conocida como “El jefe”.

Valenzuela, sin embargo, no quiso ahondar sobre las relaciones familiares pese a que en varias entrevistas el propio Milei admitió que no tiene contacto ni con su padre ni con su madre. “Para mí no son fundamentales. La única fundamental acá es mi hermana”, dijo el economista sobre su familia en una entrevista después de las primarias, en agosto de este año, y además destacó que tanto ella como sus perros fueron los únicos que estuvieron presentes en los peores momentos de su vida. Karina además, como admite siempre, fue imprescindible en su proyecto político.

Alrededor del año 93, Valenzuela y Milei se recibieron juntos. Por aquellos días, uno en particular, el intendente tuvo una sorpresa de la que participó el libertario. Había salido a correr como solía y al regresar a su casa todos sus amigos de la facultad se encontraban allí. Su madre había organizado una fiesta sin consultarlo y entre todos estaba el futuro presidente. “Ella había metido a todos en el garaje”, recordó. Ese día se sacaron una foto. Eran cinco compañeros de curso: Milei, el segundo de la izquierda, con su peinado habitual, un pantalón claro, camisa blanca, un chaleco marrón café y una corbata negra. Más a la derecha, Valenzuela, con ropa deportiva: camiseta gris, pantalón de jogging y rastros de transpiración alrededor del cuello.

En su diálogo con con LA NACION, el intendente aseguró que luego de la graduación, el vínculo entre ambos se disipó. Pero cuando Milei comenzó a aparecer en televisión y a tener una personalidad más mediática, volvieron a conectarse. “Fue por chat. ‘Che, ¿qué hacés tanto tiempo? A ver si nos cruzamos algún día...’, le escribí una vez. Y nos vimos en varias oportunidades en programas, nos quedamos charlando, y también nos reunimos a solas. En un encuentro me regaló su libro”, contó. “Tengo todos sus libros y los leí”, reveló.

Javier Milei celebra con sus partidarios después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 19 de noviembre de 2023 EMILIANO LASALVIA - AFP

Por último el intendente que este último jueves ambos almorzaron juntos en el Hotel Libertador, que funciona como búnker del presidente electo. Ese mediodía recordaron la fiesta que organizó su mamá, charlaron sobre los profesores y también sobre sus compañeros.

“Si no hubiera sido por vos, no sé si terminaba la carrera”, le dijo Valenzuela a Milei durante el encuentro. “Hubieras terminado igual”, le respondió Milei, a lo que el intendente le replicó: “Sí, pero más tarde”.