Apertura de sesiones: la pelea por el palco que no tuvo la oposición y el cruce entre Axel Kicillof y un diputado radical

El gobernador Axel Kicillof inauguró las sesiones de la Legislatura bonaerense en medio de un clima de tensión con la oposición, que incluyó la queja de referentes de Juntos por el Cambio que no recibieron el palco que esperaban y discusiones, en pleno discurso, entre el gobernador y legisladores.

“Después charlamos, Abad. Ahora hablo yo”, le respondió desde el estrado Kicillof a Maximiliano Abad, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la provincia, que lo había cuestionado desde su banca cuando el gobernador habló de IOMA, la obra social de los estatales bonaerenses, cuyo funcionamiento es muy criticado por intendentes de la oposición.

Cuando Kicillof mencionó a IOMA recibió gritos. “Ahora hablo de cómo recibí IOMA. Ahora hablo, si quieren... -les dijo el gobernador a los opositores-. Desde la nave espacial hablan.”

Y siguió: “Recibimos un IOMA con déficit económico, por primera vez desde 2001. No se si van a aplaudir tanto”. Fue entonces cuando Abad le contestó. “Después charlamos, ahora no puedo. Después te escucho, Abad, después te escucho”, lo frenó el gobernador, que ante el fervor de su gente pidió no hacer “un show”.

Las cámaras de la transmisión oficial enfocaban en ese momento tres sillas vacías, cerradas, en pleno hemiciclo. Esa imagen respondía a otra pelea. Los diputados nacionales de JxC Diego Santilli, Facundo Manes y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (Pro), estuvieron en la Legislatura para participar del acto, pero no entraron al recinto: siguieron el discurso desde el despacho de Abad.

Según fuentes de la oposición, Abad había pedido un palco para Juntos por el Cambio y no se lo otorgaron. Según el gobierno bonaerense, tenían lugares asignados dentro del recinto y no los usaron (por eso la imagen de las tres sillas vacías). De acuerdo con la oposición, esas sillas aparecieron cuando Santilli, Manes y Valenzuela ya estaban en el despacho de Abad, después de las quejas. En Juntos por el Cambio dicen que difícilmente estuvieran pensadas para ellos porque estaban enfrente del gobernador, donde estaba todo el bloque del Frente de Todos.

Viendo el discurso de @Kicillofok en el despacho de @MaxiAbad con @ManesF y @diegosantilli. No hubo palco para los ganadores de la elección de 2021. pic.twitter.com/oSI7Ye05Xv — Diego Valenzuela (@dievalen) March 6, 2023

El senador provincial Christian Gribaudo publicó en su cuenta de Twitter: “Dejan afuera a diputados nacionales e intendentes de Juntos en la Asamblea legislativa. En la democracia de @Kicillofok solo sus amigos lo aplauden desde el balcón”.

Valenzuela publicó, también en Twitter, un video de él, Manes y Santilli siguiendo la apertura de las sesiones desde el despacho de Abad. “No hubo palco para los ganadores de la elección de 2021″, afirmó.

GRAVE. Dejan afuera a diputados nacionales e intendentes de Juntos en la Asamblea legislativa. En la democracia de @Kicillofok sólo sus amigos lo aplauden desde el balcón... pic.twitter.com/hzAf59RFFy — Christian Gribaudo (@GribaudoC) March 6, 2023

La disputa también se reflejó en los carteles que llevaron los opositores al recinto. “No al adoctrinamiento en las escuelas”, decían.

Antes de retirarse, entre criticas y aplausos por igual, el gobernador dijo: “Durante este año habrá elecciones y el pueblo de la provincia debe decidir cómo quiere construir su destino”.

Con la colaboración de María José Lucesole

LA NACION