CÓRDOBA.- Entre los temas de los que deberá ocuparse Javier Milei tras su gira por Israel e Italia, está el conflicto con las provincias, que se profundizó durante el fin de semana cuando él redobló sus críticas a través de las redes sociales. Ayer, una decena de vicegobernadores y vicegobernadoras emitió un comunicado en contra de los recortes de los subsidios al transporte del interior y del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Reclamaron al Presidente que “deje de tener de rehenes a los argentinos en sus batallas políticas”.

Los puentes de diálogo entre los mandatarios provinciales y la Casa Rosada están cortados. Esta semana, serán los intendentes de las principales ciudades del interior los que lleguen a CABA para intentar revertir la eliminación de los subsidios al transporte que impactará en todos los usuarios que no sean los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La cara de los vicegobernadores lleva las firmas de Verónica Magario (Buenos Aires); Rubén Dusso (Catamarca); Teresita Madera (La Rioja); Alicia Mayoral (La Pampa); Carlos Silva Neder (Santiago del Estero); Antonio Marocco (Salta); Pedro Pesatti (Río Negro); Eber Solis (Formosa); Lucas Romero Spinelli (Misiones) y Alberto Bernis (Jujuy). Todos ellos se mostraron preocupados por “la despiadada avanzada del Gobierno nacional en contra de los trabajadores” y recalcaron su “desprecio por el sistema federal”.

“Manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada avanzada del Gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige”, señala el texto.

El comunicado lleva la firma de diez vices provinciales.

El comunicado usa el concepto de “vengazas políticas”: sin dar precisiones la referencia claramente es a las acusaciones de Milei de “traidores” a los legisladores que no apoyaron algunos incisos del proyecto de ley ómnibus, lo que determinó su caída.

Plantea que el “método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar ‘venganzas políticas’, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las vecinas y los vecinos y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional “venganza política” en contra de gobernadores e intendentes responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”.

En septiembre pasado, cuando Milei era candidato, hubo otro documento firmado por 16 vicegobernadores advirtiendo por sus planteos respecto de los posibles recortes de fondos a las provincias y al federalismo si llegaba a la Casa Rosada. “El país es la suma de las provincias que lo componen” fue el título de aquel mensaje, e indicaba que, “con absoluta convicción y responsabilidad democrática, jamás renunciaremos a la defensa del federalismo y al sostenimiento de las instituciones y de los mecanismos que determinan los recursos que son propiedad de las provincias, de acuerdo con lo que establecen la Constitución Nacional y las leyes”.