En la urgencia por alcanzar rápidamente un superávit primario, uno de los grandes rubros del gasto que el Gobierno afirmó que iba a reducir a la mínima expresión es el de las transferencias no automáticas a las provincias, algo que hará que los ciudadanos de estas jurisdicciones queden aún más expuestos a los efectos de la actual crisis económica.

En este sentido, alguno de esos efectos ya se empezaron a ver luego de la vuelta atrás de la Ley Ómnibus, que gatilló un nuevo foco de tensión en la relación entre Nación y Provincias. Un análisis de la consultora privada LCG difundido en estas horas, hizo hincapié en este aspecto, al indicar que, tal vez como parte del ahorro fiscal, tal vez como un intento de represalia, y aun sin una norma escrita, ya se difundieron mensajes de que se desactivarán algunos recursos nacionales destinados a subsidios al transporte del interior.

Ahora bien, ¿qué implicará ese ajuste en números? Según el informe de LCG, en 2023, las transferencias discrecionales a las provincias1representaron 5% del gasto primario del gobierno nacional, equivalente a 1% del PBI. “Los giros a las provincias tocaron niveles mínimos, tanto en términos del gasto primario como del PBI en 2018 y 2019 (4,1% y 0,8%, en cada caso), cuando, ante la necesidad de equilibrar las cuentas públicas por el cierre de los mercados de deuda, se constituyeron en una de las principales variables de ajuste”, se indicó.

No obstante, en aquellos años esa baja estaba siendo compensaba con creces con el aumento de las transferencias automáticas (la coparticipación) en el marco la devolución gradual del 15% de coparticipación que el gobierno nacional retenía con destino a la Anses. “Esto es algo que no va a ocurrir en 2024. Este año las provincias verán reducida su participación en el total de la recaudación nacional porque el aumento de los recursos tributarios será traccionado por los impuestos no coparticipados”, se explicó en el trabajo de LCG.

Ganancias

Esos tributos no coparticipados son los derechos de exportación y el impuesto PAIS. “En paralelo, el principal impuesto coparticipado –Ganancias– se verá afectado por la reforma del año pasado que elevó el mínimo no imponible para las ganancias de la cuarta categoría de los empleados en relación de dependencia. En total esperamos que las provincias se queden con apenas 28% del total recaudado, un nivel semejante al de 15 años atrás”, estimó la consultora citada.

En el análisis de LCG se concluye que, “independientemente del perjuicio que este ajuste implica para las provincias, estos números ponen en evidencia que el recorte a los giros provinciales potencialmente tendrá sólo un impacto limitado, dado que aun reduciéndolos por completo se podrá conseguir un 20% de los 5 puntos porcentuales de ajuste para equilibrar el resultado financiero”

