Difunden audios de Sergio Massa en un congreso privado del Frente Renovador

Después de casi cuatro semanas desde que Sergio Massa reapareciera en escena en el congreso que el Frente Renovador (FR) hizo en la localidad bonaerense de Roque Pérez, este miércoles se conocieron una serie de audios con el discurso que el exministro de Economía hizo ante la dirigencia del espacio que lidera. Con autocrítica, habló de los motivos que derivaron en la derrota de Unión por la Patria en el balotaje, advirtió sobre lo que, según prevé, serán las consecuencias del gobierno de Javier Milei y se refirió a la estrategia que debería aplicar el peronismo “para volver a gobernar en cuatro años”.

“El error nuestro es pararnos con el dedo acusador y pretender decirle a la gente que se equivocó a la hora de votar. La gente no se equivoca, en todo caso, la estafan”, dijo el exfuncionario el sábado 2 de marzo frente al conjunto de los 19 intendentes, los siete diputados nacionales, los 11 legisladores bonaerenses y funcionarios que militan en su partido.

Las declaraciones salieron a la luz durante la participación del exministro de Transporte Diego Giuliano en C5N. El ahora designado presidente del partido -en aquel congreso- fue quien compartió las grabaciones, donde el líder del FR hizo un análisis de los primeros meses de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y estimó que se va “a ver una caída y una degradación muy grande del ingreso en la Argentina, así como un proceso de destrucción de capacidad instalada, industrial y de la pequeña y mediana empresa”.

“Vamos a ver un deterioro en la calidad de vida de sectores que no nos votaron”, enfatizó y puso como ejemplo que el por entonces oficialismo no pudo captar “el voto agropecuario” pese a las medidas que puso en marcha el ministerio que conducía para contener el daño de los fenómenos naturales que afectaron al agro.

Sergio Massa y Diego Giuliani Foto: X

“Perdimos a pesar de impulsar la cadena de valor agregado porque no lo sabemos contar, porque no lo sabemos abrazar”, sostuvo Massa y recordó que en 2023 se produjo “la peor sequía de la historia de Argentina y, sin embargo no hubo un sólo tractorazo” en contra de la administración de Alberto Fernández.

“Porque cuando empezó la sequía, nos tiramos arriba de los productores con las emergencias, con las transferencias, con los subsidios, con la suspensión del cobro de impuestos. Sin embargo, no lo supimos contar. Casi que lo hicimos con vergüenza”, rememoró.

Más allá de la pérdida electoral, el extitular de la Cámara de Diputados puso el foco en lo que - se acuerdo a su visión- serán los resultados de las decisiones tomadas por Milei. “Creo que el problema es, en todo caso el daño que todos sabemos que a lo largo de este año va a vivir la sociedad argentina por perdida de puestos de trabajo, por cierre de pequeñas y medianas empresas, por caída de competitividad exportadora de nuestro sector productivo”.

En esa línea, destacó que, durante la campaña electoral, había enumerado y advertido sobre “los problemas que iba a generar la eliminación del subsidio al transporte, por lo que significaba en su vida en términos de salario indirecto”. “Prepárense los que son intendentes para tener en sus municipios espalda para ayudar a aquellos vecinos que no van a poder pagar la luz y ni les cuento si se confirma el aumento del gas”, había dicho

Frente a este escenario, definió que “el rol más importante” que tiene que ocupar la oposición “no es hablar, sino escuchar”. “No podemos pensar el futuro sin hacer autocrítica del pasado y esa autocrítica”, afirmó y delineó cuales deberían ser los primeros pasos para la reconstrucción política peronista rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.

“Es cierto, no sobra nadie pero faltan muchos que piensan como nosotros y que tienen que romper sus prejuicios. los tenemos que ir a buscar para el abrazo, para construir la nueva mayoría que nos va a permitir volver a gobierno dentro de cuatro años”, expresó.

LA NACION