Diputados: con reparos de JxC, el oficialismo avanza en la prórroga de seis impuestos hasta 2027

Con el apoyo de sus aliados, el oficialismo de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde un dictamen favorable a prorrogar por 5 años la vigencia de un paquete de impuestos que vencen a fin de este año y que, de no ser aprobado en tiempo y forma, haría peligrar al menos el 32% de la recaudación de la Nación y el 13% de las provincias.

Entre los impuestos que el oficialismo pretende renovar figuran el de Ganancias, el que grava los créditos y débitos bancarios (conocido como impuesto al cheque) y bienes personales, tres gravámenes que, detrás del IVA, aportan la mayor cantidad de recursos al fisco. Asimismo, el proyecto del Poder Ejecutivo propone prorrogar, también hasta 2027, el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de capital de cooperativas. La prórroga también incluye las asignaciones específicas del IVA.

La bancada de Juntos por el Cambio anticipó que, si bien respaldará la prórroga de los impuestos para no desfinanciar el Estado, presentará un dictamen propio en el que propondrá cambios al proyecto del Gobierno. Por caso, insistirá en que el impuesto a los bienes personales sea abordado en una iniciativa individual ya que, advirtieron, el peso de este tributo sobre la clase media es excesivo. También propondría modificaciones al impuesto al cheque con eventuales incentivos para el sector exportador PyME.

“No es nuestra intención desfinanciar al Estado ni a las provincias, pero no podemos avalar la contrarreforma tributaria de los dos últimos años, que fue salvaje –asestó el diputado Luciano Laspina-. Por eso vamos a sugerir correcciones en los puntos centrales de lo que consideramos ha sido la contrarreforma tributaria de Alberto Fernández. En el caso de bienes personales, el mínimo no imponible es de 6 millones de pesos, se convirtió en un impuesto a la clase media y contiene una escala de alícuotas de nivel estratosférico que grava el patrimonio neto, no los activos”.

Por su parte, el diputado Martín Tetaz también propuso separar de esta prórroga de impuestos al que grava los bienes personales. Advirtió, además, que habría que modificar los impuestos del régimen de monotributo, “que está dando muchos problemas porque está mal”.

Desde el oficialismo, el jefe de la bancada Germán Martínez reprochó la actitud de Juntos por el Cambio de no acompañar el dictamen de mayoría. “Se salen de la vaina para votar en contra cuando les estamos dando todos los elementos para avanzar en esta iniciativa en un momento difícil para la economía. Aquí hay uno de cada tres pesos comprometidos; si esta prórroga no sale, se generará un colapso en las economías provinciales ”, advirtió.

Desde Juntos por el Cambio, el radical Víctor Hugo Romero rechazó las advertencias oficialistas. “No vamos a desfinanciar al Estado, pero nuestra visión es que necesitamos un Estado eficiente con un gasto eficiente. Claramente, las modificaciones tributarias introducidas en 2019 no están dando los resultados”, sostuvo.