El Gobierno eligió cerrar el período de sesiones ordinarias con su agenda económica. Este jueves buscará darle media sanción en Diputados al presupuesto 2027 y convertir en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), dos iniciativas que responden al objetivo de Javier Milei de llegar al año electoral con superávit fiscal y estabilidad cambiaria. La contracara de esa decisión fue la postergación de la ley Malvinas, el proyecto que impulsa el asesor presidencial Santiago Caputo y que ya generó rispideces dentro del oficialismo.

La sesión, originalmente prevista para el miércoles 25, se trasladó al jueves al mediodía para garantizar la presencia de Diego Santilli, que un día antes brindará su informe de gestión ante el Senado. El jefe de Gabinete es el principal interlocutor del Gobierno con los gobernadores, que mantienen reclamos por recursos para sus provincias y ya demostraron que están dispuestos a retacear su apoyo parlamentario si sus demandas no son atendidas.

Diego Santilli al ingresar a la reunión de mesa política en Casa Rosada Ricardo Pristupluk

Para despejar eventuales reproches internos, tras la reunión de la mesa política de este mediodía, el Gobierno anunció que el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional “será la primera y principal iniciativa a tratar” durante las sesiones extraordinarias. El decreto de convocatoria para diciembre se definirá hacia fines de esta semana.

El mensaje de Caputo no tardó en llegar. “Están hackeando a la CIA y acá tenemos gente pensando cómo chorearse un concejal en Tapalqué”, escribió en X. Fue un mensaje que pareció dirigido a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, encargados del despliegue territorial de La Libertad Avanza (LLA).

Están hackeando a la CIA y acá tenemos gente pensando en cómo chorearse un concejal en Tapalqué. — Santi C. (@slcaputo) November 24, 2026

La iniciativa era el principal asunto a tratar en la última sesión fallida de Diputados, la semana pasada. Aunque el fracaso de la convocatoria obedeció principalmente a la decisión de los legisladores que responden a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe de no dar quorum, en reclamo por compromisos incumplidos, los reproches dentro del oficialismo no tardaron en llegar.

“Igualmente hay que decir que es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes”, escribió Daniel Parisini (Gordo Dan), en un mensaje críptico que fue interpretado como una crítica a Martín Menem, encargado de reunir los apoyos parlamentarios.

“Es como que hay un sector al que no le interesa la ley Malvinas pura y exclusivamente porque es impulsada por otro sector”, escribió el diputado bonaerense Agustín Romo, alfil de Caputo en la provincia de Buenos Aires.

Es como que hay un sector al que no le interesa la Ley Malvinas pura y exclusivamente porque es impulsada por otro sector, no? Como si la política les importara más que la patria. — Agustín Romo (@agustinromm) November 18, 2026

Pese a las modificaciones introducidas a último momento, el proyecto todavía genera reparos entre los aliados parlamentarios y en algunos sectores del propio oficialismo. Uno de los capítulos más controvertidos es el que busca sancionar la injerencia extranjera en campañas y procesos electorales.

También hay objeciones a las atribuciones del Consejo de Asuntos Estratégicos por su eventual superposición con competencias provinciales. El artículo 111 somete a revisión de ese organismo determinadas inversiones de Estados extranjeros o de empresas controladas por ellos en sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos y minería.

Los votos para el presupuesto

La postergación de la ley Malvinas no despeja las dificultades parlamentarias del oficialismo. Menem llegará a la sesión del jueves tironeado por dos bloques con intereses contrapuestos: Pro y Provincias Unidas, donde confluyen los legisladores que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

La disputa gira en torno a una banca en el Consejo de la Magistratura y al tratamiento de un nuevo régimen de biocombustibles.

Los diputados cordobeses y santafesinos que no se sentaron a dar quorum en la última sesión Fabián Marelli

Pese a estas diferencias, el oficialismo tendría garantizado el quorum para el jueves y contaría, por ahora, con unos 126 votos a favor del presupuesto en general.

La puja se trasladará a la votación en particular, cuando los legisladores que responden a los gobernadores intenten incorporar al texto sus reclamos pendientes.

Los mandatarios provinciales exigen que se distribuyan los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que la Nación no destinó a infraestructura vial, así como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos. Según pudo saber LA NACION, el Poder Ejecutivo planteó que cada provincia negocie por separado con el Ministerio de Economía la distribución de esos fondos, que en conjunto superarían los $3 billones.

¿Sabías que cada vez que cargás nafta, pagás por las rutas? El Gobierno recaudó $1,5 billones de ese impuesto y usó apenas 1 de cada 4 pesos para arreglarlas. El resto? a plazo fijo.



Desde que asumí como Senadora, hace 9 meses, vengo advirtiendo esto, ya presenté dos proyectos… — Flavia Royon (@FlaviaRoyon) August 10, 2026

En su dictamen alternativo, Provincias Unidas exige mayores recursos para las universidades, una reducción del impuesto a los combustibles para aliviar el costo del transporte público en el interior, respuestas por las obras viales y las deudas con las cajas previsionales, así como la restitución del Plan Remediar.

Por su parte, el jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, exigió los recursos que le corresponden a Misiones por la Ley de Bosques y planteó demandas de los sectores tabacalero y yerbatero.

El temario del jueves incluye, además, la designación de los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el acuerdo comercial Mercosur-EFTA, la adhesión al Protocolo de Montevideo, la transferencia de la Justicia a la ciudad de Buenos Aires, la instauración de un día en honor al almirante Brown y el marco regulatorio de las pymes.

La convocatoria fue acompañada por pocos aliados: Cristian Ritondo (Pro), la sanjuanina Nancy Picón (Producción y Trabajo) y el santacruceño José Garrido (Por Santa Cruz).