El Gobierno quedó en offside este miércoles después de convocar a una sesión que tuvo que dar de baja porque no consiguió quorum. Se iban a tratar la ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos proyectos que Javier Milei sigue en persona y que la Casa Rosada quisiera tener aprobados antes de fin de año.

Con una debilidad política expuesta justo en un momento en que necesita estar fuerte para aprobar la reforma eletoral, el oficialismo dio explicaciones de todo tipo y volvió a exponer sus propias internas.

La primera reacción del Gobierno fue hablar de una “jugada inesperada” de los diputados de Provincias Unidas que responden a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

Los diputados de Provincias Unidas no se sentaron Fabián Marelli

Después, los operadores en redes ligados a Santiago Caputo cargaron contra el titular de Diputados, Martín Menem, a quien acusaron de no moverse lo suficiente por conseguir los votos para la ley Malvinas, ya que estuvo orquestada por el asesor presidencial.

En la Casa Rosada se tiraron la pelota respecto a quién negoció los votos para esta iniciativa, que finalmente no aparecieron. “Si no no abrís la sesión con semejante paquete (...). Debían estar confiados y no puntearon bien los números”, replicaron desde un despacho directo a Diputados.

Es cierto que los legisladores que responden a Pullaro y Llaryora no bajaron al recinto. Según pudo averiguar LA NACION, hubo un fuerte malestar en ese espacio porque el oficialismo no llamó a comisión para tratar el proyecto de biocombustibles que fogonean esas provincias, por lo tanto, no fue incluido en el temario de hoy.

Asimismo, esos sectores reclaman una silla en el Consejo de la Magistratura, que Cristian Ritondo pretende direccionarle a Pro.

El diputado nacional Cristian Ritondo, aliado de la Casa Rosada Rodrigo Néspolo

Convencidos de que Menem jugó para Ritondo en las dos cuestiones, los santafesinos y cordobeses se ausentaron. “Nos están boludeando. Hay que plantarse”, se escuchó en la bancada de Provincias Unidas, donde hay enojo por la cantidad de veces que contribuyeron con la Casa Rosada sin retribución, según entienden.

En el oficialismo de la Cámara de Diputados y el karinismo se agarraron de esa interna entre Ritondo y Provincias Unidas, que tiene como voz cantante en estos temas a Gisela Scaglia, jefa del bloque pero también exvicegobernadora de Pullaro, y dejaron ahí las culpas por la sesión caída.

“Fue una cuestión de mezquindad política. Pro no quiere los biocombustibles, Menem no lo puso por pedido de Ritondo, y se sumó la interna por el consejero de la Magistratura. Entonces en Provincias Unidas se enojaron, habían dicho que se sentaban y no se sentaron”, fue una de las explicaciones que se escuchó en los pasillos oficiales.

En esa misma línea se expresaron en sus cuentas de X diputados nacionales que responden a Menem, como Gabriel Bornoroni y Romina Diez, quienes hablaron de “intereses mezquinos”, sin hacer alusión directa a los santafesinos y cordobeses.

La política hoy prefirió la mezquindad por sobre reformas que eran importantes para el país.



La Ley de Soberanía Nacional presentada por @JMilei es una iniciativa clave. La causa Malvinas debería estar sobre cualquier interés particular.



Vamos a seguir insistiendo. — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) November 18, 2026

Hoy íbamos a sancionar la ley de Soberanía para proteger nuestras Malvinas y la ley de reforma de carta orgánica del BCRA para proteger nuestra moneda. Se cayó la sesión por intereses mezquinos, chiquitos y cortoplacistas. La política de siempre oponiéndose al cambio.



Igual,… — Romina Diez (@romidiezok) November 18, 2026

Luego del fracaso legislativo, hubo reproches de Menem a Scaglia y los suyos por no acompañar. También quejas de la bancada de las provincias, que sienten que el Gobierno no cumple con lo prometido. “Si les alcanza con la alianza con Pro y parte de los radicales, que gobiernen con eso entonces”, replicaron los diputados que tienen terminal en los dos gobernadores que hicieron una demostración de poder a la Casa Rosada este miércoles.

El Gobierno tampoco pudo salir de punta contra Llaryora y Pullaro porque los necesita para dar de baja las PASO, una iniciativa que el Gabinete considera clave en el camino a la reelección de Milei.

La interna de LLA

Pero las interpretaciones fueron más allá y volvieron a revolver la interna oficialista. Los personajes más influyentes del esquema de redes que tiene terminales en Santiago Caputo culparon a Menem por la sesión fallida.

“Es como que hay un sector al que no le interesa la ley Malvinas pura y exclusivamente porque es impulsada por otro sector, ¿no? Como si la política les importara más que la Patria", escribió el diputado bonaerense Agustín Romo, en un dardo solapado a los Menem.

Es como que hay un sector al que no le interesa la Ley Malvinas pura y exclusivamente porque es impulsada por otro sector, no? Como si la política les importara más que la patria. — Agustín Romo (@agustinromm) November 18, 2026

A los minutos se sumó Daniel Parisini (en redes, Gordo Dan), principal propagandista libertario, quien acotó: “Igualmente hay que decir que es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes”.

En su momento, Santiago Caputo había planteado la necesidad de que la Argentina recupere las Malvinas porque el Reino Unido está “siendo colonizado por el Islam”.

Igualmente hay que decir que es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes — DAN (@GordoDan_) November 18, 2026

El menemismo, tras bambalinas, rechazó las acusaciones y habló de “miles de instancias” de negociaciones para encauzar la ley que todavía no consigue aprobación. “Están diciendo boludeces”, se escuchó en el bloque de Diputados.

Por su parte, Santiago Caputo no replicó los mensajes de Romo y Parisini, pero sí uno de Nicolás Promanzio, también de su entorno, que no arremetía directo contra los Menem, sino que decía que en la Argentina hay “políticos de mierda”, con un “nivel de irresponsabilidad total”.

“Siempre les chupó y les va a seguir chupando un huevo (sic) hacer las cosas bien. Solo les importa rosquear un lugar de mierda en un Consejo inútil y aprobar sus changuitas electorales. Por eso la sociedad los va a odiar siempre. Porque son unos negligentes. Y le quieren seguir dejando todo en bandeja a los piratas, como siempre lo hicieron. Basuras. Ojalá recapaciten rápido y estén a la altura de lo que la Nación demanda”, dijo Promanzio. Caputo avaló esas expresiones. “Así piensa un ciudadano libre. Alguien no contaminado por la mierda de la política. Qué bueno que todavía haya voces que representen al ciudadano libre”, marcó el asesor.

Hay una regla generalizada en Twitter de que RT no es endorsement. Dejo en actas que en este caso concreto sí lo es. Así piensa un Ciudadano Libre. Alguien no contaminado por la mierda de la política. Que bueno que todavía haya voces que representen al ciudadano libre. https://t.co/HIVoj2SxCt — Santi C. (@slcaputo) November 18, 2026

Después siguió: “Festejan Inglaterra, España, Brasil, Irán y Rusia. Qué banda de marginales irresponsables”.

Festeja Inglaterra, España, Brasil, Irán y Rusia. Que banda de marginales irresponsables. — Santi C. (@slcaputo) November 18, 2026

Por ahora, en Diputados sueñan con volver a llevar el proyecto al recinto la semana que viene, pero el escenario todavía no está así de claro en los aliados.

El cimbronazo despertó dudas respecto del devenir de la reforma política, que negocia el jefe de Gabinete, Diego Santilli, porque en el mismo momento el Gobierno también desistió de las colectoras para intentar hacer caminar la anulación de las primarias para 2027, con los números y los tiempos al límite.

Voces oficiales de la Casa Rosada intentaron llevar calma. “Los gobernadores son los mismos, pero las negociaciones se están manejando por carriles distintos”, se confiaron.