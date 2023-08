escuchar

En un trámite expeditivo y sin debate, el oficialismo en la Cámara de Diputados dejó listo para aprobar en el recinto un proyecto de Máximo Kirchner por el cual propone modificar la ley de estatización de la empresa aérea Aerolíneas Argentinas para bloquear la posibilidad de que un futuro gobierno pueda privatizarla. La oposición de Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa y se retiró de la Comisión de Legislación General, donde se firmó el dictamen.

El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner presentó el proyecto en julio pasado para impedir que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio o de la Libertad Avanza avance en una reestructuración accionaria de la línea aérea de bandera, tal como sus candidatos anticiparon durante la campaña previa a las primarias . Con ese propósito, el diputado oficialista propone reformar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas con el propósito de prohibir que sean transferidas las acciones de la línea área sin la autorización previa de los dos tercios de los miembros de la Cámara baja y del Senado.

La iniciativa del hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner -que no estuvo presente en la discusión- fue rechazada de plano por el bloque de Juntos por el Cambio que, en señal de protesta por el tratamiento “exprés” del proyecto, se retiró de la Comisión de Legislación General. Sin inmutarse, el oficialismo continuó el debate, para el cual fue invitado Carlos Figueroa, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas.

El funcionario defendió el carácter estatal de la empresa y criticó duramente su eventual privatización. “Lo que propone la oposición, que es que el Estado se corra del tráfico aéreo de su país y que desconozca la importancia de una línea de bandera, no sucede en ningún país del mundo”, enfatizó Figueroa.

Antes de retirarse de la comisión, los representantes de Juntos por el Cambio presentaron un dictamen de minoría en rechazo al proyecto oficialista. Los diputados Ana Carla Carrizo y Pablo Tonelli oficiaron de voceros de la postura opositora.

Carla Carrizo Hernán Zenteno - LA NACION

“La iniciativa no fue discutida previamente por los asesores y nos avisan anoche que vendrían funcionarios a respaldar el proyecto. No vamos a legitimar este modo de trabajar”, sostuvo Carrizo. “Desde Juntos por el Cambio no avalamos la estrategia del Frente de Todos de imponer una reforma de Aerolíneas Argentinas sin debate. Es increíble que el oficialismo siga sin leer el mensaje de las urnas y actúe como si fuese una amplia mayoría en el país”, completó luego en redes sociales.

“ Solo la Constitución Nacional puede establecer mayorías agravadas para ciertos y determinados proyectos –sostuvo, por su parte, el diputado Tonelli–. Es absolutamente inocuo que una ley establezca mayorías agravadas para aprobar otra ley, porque nada impide que en el futuro se apruebe, con mayoría simple, otra norma para derogarla. Es una iniciativa que no tiene sentido”.

El jefe del bloque de diputados oficialistas, Germán Martínez Gonzalo Colini

Desde el oficialismo, el jefe del bloque Germán Martínez cuestionó la actitud de los opositores. “No quieren proteger a Aerolíneas Argentinas. Vemos como ya está funcionando un porcentaje importante de la dirigencia política, que da la sensación de estar corriendo por derecha a ver quién tiene posiciones más extremas”, asestó.

“La oposición se levanta y se va de la comisión de Legislación General. Se oponen a un proyecto para cuidar Aerolíneas, que modifica un artículo para que la transacción de acciones solo sea posible con la aprobación del Congreso. Se la dan de democráticos y son unos mamarrachos”, tuiteó por su parte el diputado Federico Fagioli, alineado con Juan Grabois.

La oposición se levanta y se va de la comisión de Legislación Gral.

Se oponen a un proyecto para cuidar Aerolíneas, que modifica un artículo para que la transaccion de acciones solo sea posible con la aprobación del Congreso.

Se la dan de democráticos y son unos mamarrachos. pic.twitter.com/kbopjeYil8 — Federico Fagioli ⭐⭐⭐ (@Fede_FagioliOK) August 22, 2023

“Máximo Kirchner propuso una ley para que prácticamente sea imposible vender Aerolíneas Argentinas, la empresa más deficitaria que lleva años en manos de La Cámpora. A toda costa, gane quien gane, quieren tener sus guaridas . Desde Juntos por el Cambio rechazamos semejante disparate”, contrastó la diputada radical Karina Banfi.

Máximo Kirchner propuso una ley para que prácticamente sea imposible vender Aerolíneas Argentinas, la empresa más deficitaria que lleva años en manos de La Cámpora. A toda costa, gane quien gane, quieren tener sus guaridas. Desde @juntoscambioar rechazamos semejante disparate. pic.twitter.com/9FFGitqKCZ — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) August 22, 2023

El proyecto de la polémica

Al presentar su proyecto, el diputado Kirchner blanqueó que su propósito es “garantizar la protección” de la línea de bandera “en el contexto actual, donde los candidatos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza hablan de privatizar empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas”.

La redacción del artículo que impide la transferencia de las acciones de la empresa aérea sin autorización previa del Congreso replica el artículo 10 de la Ley 26.741, de expropiación de YPF.

“Si bien la ley 26.466 (de estatización de Aerolíneas) declara la utilidad pública de las acciones de la empresa, no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones -fundamentó Kirchner en el proyecto-. Por ello es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar el espíritu”.