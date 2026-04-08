Diputados: inició la sesión en la que el oficialismo confía en sancionar la reforma de la ley de glaciares

El oficialismo abrió la Cámara de Diputados, donde espera sancionar definitivamente la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que busca acotar las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras.

Los libertarios reunieron el quorum reglamentario junto con sus aliados de Pro, la UCR y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), además de los referentes de provincias mineras, como San Juan y Catamarca, impulsores de los cambios ambientales.

El operativo de seguridad en el Congreso por la sesión en la que se debatirá la ley de glaciares Hernán Zenteno

El debate, que durará alrededor de 11 horas, estará contaminado por las dudas sobre el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni desde que asumió como funcionario de Javier Milei. El jefe de Gabinete está bajo la lupa judicial, que investiga si incurrió en enriquecimiento ilícito. Por caso, hoy testificó frente al fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, la escribana que intervino en la compra de propiedades por parte del matrimonio Adorni: Adriana Nevechenko. Tras su declaración, dijo que “no hubo un préstamo” al jefe de Gabinete para comprar el departamento en Caballito, sobre la calle Miró.

Durante la reunión de labor parlamentaria donde participaron los jefes de los diferentes bloques políticos de la Cámara baja, se acordó que la discusión tendrá 50 oradores individuales con cinco minutos para exponer. Los homenajes y las cuestiones de privilegio serán acotadas y estarán repartidas a lo largo de la tarde. Para que haya acuerdo sobre la hoja de ruta de la sesión, el oficialismo cedió oradores a la oposición. “Ellos se llevan los discursos, nosotros la ley”, resumieron a LA NACION.

Un activista de Greenpeace sostiene una pancarta con el mensaje "Diputados no traicionen a los argentinos" Natacha Pisarenko - AP

En el bloque libertario se acordó que no responderán las críticas de la oposición, que apuntarán a Adorni, las últimas revelaciones judiciales en el caso $LIBRA y las dudas sobre la adjudicación de préstamos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores del oficialismo.

De acuerdo con un sondeo informal realizado por este medio, el oficialismo reuniría más de 130 votos para sancionar la reforma que permitiría reducir áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones mineras. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y el oficialismo se encamina a convertirla en ley con el respaldo de Pro, la UCR, el MID y diputados cercanos a gobernadores de provincias con potencial minero, como San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy.

La disputa, no obstante, continuará fuera del Congreso. Organizaciones socioambientales anticipan que recurrirán a la Justicia para impugnar los cambios por considerarlos inconstitucionales. Sostienen que la reforma implica un retroceso en materia ambiental y que vulnera el principio de “presupuestos mínimos” establecido por la Constitución Nacional para la protección del ambiente.