La Argentina cayó 20 puestos en el ranking de los países más seguros del mundo

La Argentina cayó 20 puestos en el Índice Global de Paz 2026 del Instituto de Economía y Paz (IEP, por sus siglas en inglés), el ranking internacional que evalúa el nivel de paz y estabilidad de 163 países, y quedó en el lugar 72. La caída responde al crecimiento de enfrentamientos durante manifestaciones públicas y al registro de "muertes derivadas de conflictos internos", que responden principalmente al crimen organizado en la provincia de Santa Fe.

El puntaje general de la Argentina empeoró un 6,1%, lo que representó el mayor deterioro porcentual de América del Sur en esta edición. El principal retroceso se dio en la categoría de “conflictos en curso”, cuyo indicador cayó un 18,9%.

La Argentina se ubica hoy en el puesto número 72, quedando 20 puestos por debajo de su lugar en el informe anterior

De acuerdo con el informe, el indicador de “muertes por conflictos internos” pasó de cero a 114 víctimas, mientras que el de conflictos internos empeoró un 10,5%.

Al ser consultado por LA NACION, el IEP explicó que esos datos provienen del Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala (UCDP). Según esa base, el 97% de las víctimas (111 de 114) correspondió a hechos de “violencia unilateral” ejercida por bandas criminales contra civiles, mientras que las tres restantes se atribuyeron a enfrentamientos entre facciones.

Geográficamente, estas muertes estuvieron concentradas principalmente en la provincia de Santa Fe: 106 de las 114 muertes (el 93%) ocurrieron en el Gran Rosario. El resto se repartió entre el Gran Buenos Aires (5), San Antonio de Areco (2) y San Juan (1).

La Argentina quedó ubicada en el cuarto puesto a nivel regional, siendo superada por Uruguay, Chile y Paraguay

El IEP atribuyó los hechos a la organización delictiva Los Monos (41 muertes en 37 episodios violentos) y a otra banda que opera en el mismo territorio, registrada bajo un código anónimo y a la espera de su identificación definitiva.

Desde el instituto aclararon que este cambio no implica que la violencia narco haya surgido recientemente. Mike Koslowski, asesor senior de comunicación del IEP, explicó a LA NACION que la situación de Rosario venía siendo documentada desde hacía años, pero recién en 2025 alcanzó los umbrales metodológicos que utiliza el índice para clasificarla como un “conflicto interno”. Por ese motivo, en las ediciones anteriores la Argentina figuraba con cero muertes en ese indicador.

Rosario se presenta como el principal foco de conflictos internos debido a la organización narcocriminal Marcelo Manera - LA NACIÓN

Por otra parte, el área de seguridad y protección retrocedió un 3,1%, en línea con un aumento del 71,4% en el indicador de “manifestaciones violentas”. El informe vincula esa evolución con las protestas registradas durante 2025 en el marco del programa de austeridad del Gobierno.

En ese apartado, el documento señala: “En marzo de ese año, las movilizaciones de jubilados en Buenos Aires terminaron con cientos de heridos tras una respuesta violenta de seguridad”.

Parte del descenso en el ranking se explica por los conflictos derivados de las manifestaciones por el sistema jubilatorio Tadeo Bourbon

Los resultados a nivel mundial

A nivel internacional, el índice mostró un deterioro del 0,7% en la paz global y marcó el duodécimo año consecutivo de retroceso.

Islandia volvió a ocupar el primer lugar por decimonoveno año consecutivo como el país más pacífico del mundo, seguida por Nueva Zelanda y Suiza. El top 10 quedó conformado del siguiente modo:

1. Islandia

Islandia 2. Nueva Zelanda

Nueva Zelanda 3. Suiza

Suiza 4. Eslovenia

Eslovenia 5. Irlanda

Irlanda 6. Austria

Austria 7. Portugal

Portugal 8. Singapur

Singapur 9. Finlandia

Finlandia 10. Japón

En el otro extremo del ranking, Rusia quedó como el país menos pacífico del planeta, por delante de Sudán, República Democrática del Congo, Ucrania e Israel.

Islandia se consolidó nuevamente como el país más seguro Getty Images

Además, el estudio sostiene que el deterioro global ya se muestra como una tendencia, marcando el 12º año consecutivo de declive. Los hallazgos principales bajo el fenómeno, que el IEP engloba bajo el concepto “gran fragmentación” son:

Hoy coexisten más conflictos interestatales activos que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial HANDOUT - PRESS SERVICE OF THE 93RD KHOLOD

Más conflictos internacionales: hubo 103 países involucrados en disputas externas durante los últimos cinco años, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.

hubo 103 países involucrados en disputas externas durante los últimos cinco años, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Mayor militarización: el gasto militar mundial alcanzó un récord de US$2,9 billones en 2025 y acumuló diez años consecutivos de crecimiento.

el gasto militar mundial alcanzó un récord de US$2,9 billones en 2025 y acumuló diez años consecutivos de crecimiento. Avance de la inteligencia artificial en la guerra: los ataques con drones crecieron un 11.500% entre 2018 y 2025, mientras que los sistemas autónomos redujeron a apenas cinco segundos el tiempo entre la identificación de un objetivo y el ataque.

La situación en América Latina

América del Sur se consolidó como la segunda región con el mayor deterioro de la paz a nivel mundial durante este año, registrando una caída promedio del 2% en su puntuación general. Este declive fue generalizado, ya que ocho de los once países analizados en el subcontinente empeoraron sus indicadores de estabilidad y seguridad.

Sudamérica sufrió un fuerte descenso durante el último año

En los extremos de la clasificación regional, Uruguay se mantiene a la cabeza en el puesto 43 global, consolidándose como el país más pacífico de la zona gracias a su destacada estabilidad social e institucional.

En contraste, Colombia se posicionó nuevamente como la nación menos pacífica del territorio sudamericano, ocupando el puesto 141, tras continuar registrando deterioros del 4,7% impulsados por el incremento de muertes internas y los choques armados entre grupos disidentes.

Por otro lado, la nota positiva del año la dio Chile, que logró la mayor mejora de la región con un avance del 0,8%, revirtiendo con éxito sus tendencias previas gracias a una notable reducción del 16,7% en su indicador de manifestaciones violentas.

Finalmente, las crisis agudas persistieron en Ecuador y Venezuela; el primero retrocedió un 3,8% manteniendo la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica a raíz de las guerras de bandas criminales, mientras que Venezuela cayó un 3,5% en un contexto marcado por el incremento de las tensiones políticas post-electorales.