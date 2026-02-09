Demian Reidel se fue del directorio de Nucleoeléctrica tras la polémica por los sobreprecios

Demian Reidel, asesor del presidente Javier Milei, dejó hoy el directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA), según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto de los movimientos. Su reemplazo en el área será Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y quien viene de ser presidente de Dioxitek S.A.

Reidel, ingeniero físico y con trayectoria en el sector financiero, presidió la compañía estatal desde abril de 2025 y semanas atrás quedó envuelto en una fuerte polémica al conocerse que dos gerentes designados por él fueron desplazados de sus cargos en medio de sospechas de sobreprecios en una licitación sobre un servicio de limpieza.

Del directorio anterior solo seguirá en funciones Diego Chaher, hombre cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo. Chaher es uno de los cerebros detrás de las privatizaciones que impulsa el Gobierno, además de haber tenido paso por los medios públicos, como primer interventor en el área en la administración mileista.

El cambio de directivos, a su vez, era enmarcado este lunes en el oficialismo como parte del proceso orientado a la privatización que inició el área a fines de septiembre pasado. Fuentes con acceso a lo sucedido en la asamblea, destacaron como “importante” la aprobación del directorio saliente por parte del nuevo directorio para exhibir “una salida pacífica”.

LA NACION contactó a Reidel, pero no obtuvo respuesta. En la previa a la reunión, en la Casa Rosada dijeron no tener información sobre la salida del funcionario.

En el oficialismo, fuentes al tanto de los movimientos en Nucleoeléctrica, buscaron relativizar la salida de Reidel e indicaron que podría “volver a dedicarse a su asesoría con el Presidente”.

Entre marzo de 2024 y julio de 2025, Reidel fue titular del consejo de asesores económicos ad honorem, del mandatario, de quien es amigo personal. De hecho, desde hace semanas, en distintas terminales del oficialismo apuntaban a que Reidel solo se sostenía en el cargo por ese vínculo, en medio de fuertes cuestionamientos internos.

En enero último, Reidel quedó salpicado luego de que se decidiera desplazar a dos directivos, Marcelo Famá y Hernán Pantuso, tras detectar presuntas irregularidades vinculadas a un sobreprecio en el proceso de licitación del servicio de limpieza. A esos desplazamientos se sumaron sumarios internos para ambos, al tiempo que por entonces fuentes de la compañía buscaron también recalcar que “él (por Reidel) no tenía necesariamente que saber qué hacían ellos”, en referencia a los gerentes.

Amigo personal del presidente Milei, Reidel despierta varias resistencias internas en las filas libertarias, aseguraron fuentes de Balcarce 50. Pese a eso, hubo una coincidencia este lunes en marcar que su salida se dio de forma armoniosa y consensuada.

“Todo se da en el marco del cambio de acciones de la empresa que pasó de Secretaría de Energía a Secretaría de Asuntos Nucleares”, detalló una fuente al tanto de los devenires de la empresa.

Demian Reidel en el G7 de Italia Instagram @demianovsky3.0

Según completaron esas mismas fuentes, al término de la asamblea los nuevos directores tuvieron una nueva reunión en la que ratificaron a Fernando Montserrat, como Gerente General. Montserrat ya estaba dentro de la compañía y fue quien reemplazó a Famá, tras su desplazamiento el mes pasado.

Tal como contó LA NACION el 22 de enero pasado, el desplazamiento de Famá y Pantuso se desencadenó luego de que se detectara que la conducción administrativa estaba dispuesta a pagar casi el doble por el servicio de limpieza respecto del valor abonado durante el año anterior.

Nuevas autoridades

A partir de los cambios que se debatieron en la asamblea de este mediodía, el directorio quedó conformado con Juan Martín Campos, a cargo de la presidencia del directorio, que viene de presidir Dioxitek S.A; Martín Porro, como vice, quien hasta ahora es el titular de la Comisión de Energía Atómica (CNEA); Chaher, como director; Diego Garde y Javier Grinspur, también como director.

En tanto que como directores suplentes son Ignacio Bruera, gerente administrativo de la CNEA, y Juan Cantarelli, Gerente de la Central Nuclear Embalse.