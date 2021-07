DNI no binario: la embajada de Estados Unidos aclaró que habrá que elegir un género para entrar al país

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández anunció el lanzamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) para las personas no binarias. Es decir, incorpora la nomenclatura “X” como opción a la hora de consignar el género. El objetivo de la iniciativa es garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben varones ni mujeres, un reclamo histórico del colectivo LGBTIQ+.

Todas aquellas personas que soliciten la expedición de esta documentación serán informadas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) sobre las posibilidades de ver restringido su ingreso, permanencia y/o situación de tránsito en otros países en donde no se reconozcan otras categorías de sexo que no sean las binarias. El propio Gobierno reconoció en el Decreto 476/2021 que son muy pocas las naciones en el mundo que ya han admitido la posibilidad de no consignar el sexo femenino o masculino en los documentos de identidad.

Ante esto, LA NACION consultó a la Embajada de Estados Unidos que aclaró que hasta el momento solo están disponibles las opciones de género masculino y femenino para un solicitante de visa de EE.UU. “Los solicitantes deben elegir uno u otro al preparar su solicitud de visa en línea. El género reflejado en el campo de sexo en cualquier visa emitida debe coincidir con el género reflejado en el campo de sexo en el pasaporte extranjero del solicitante”, indicaron.

Y agregaron: “Si un pasaporte extranjero no incluye un campo de género / sexo masculino o femenino, el solicitante debe seleccionar masculino o femenino para la solicitud de visa de los EE.UU. y, en tales casos, el Departamento generalmente emite la visa basándose en la indicación de género masculino o femenino elegido por el solicitante”.

No obstante, desde la Embajada norteamericana indicaron el Departamento de Estados anunció en junio que se encuentran trabajando en un proceso de actualización de sus políticas con respecto a los marcadores de género en los pasaportes de los EE. UU. “De momento, no podemos proporcionar un cronograma exacto de cuándo comenzaremos a ofrecer un marcador de género para personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género”. Mientras tanto, el Departamento proporciona información a través de su sitio web.

La semana pasada, a través del Decreto 476/2021, se celebró un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, con la presencia del ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Santiago Rodríguez, donde se entregaron los primeros tres DNI para personas no binarias, lo que convirtió a la Argentina en el primer país en América latina que habilita la posibilidad de consignar otra opción distinta a la “F” y la “M” en el campo “Sexo” de sus documentos de identificación.

