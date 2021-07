Estados Unidos: un nuevo estudio sugiere que las personas vacunadas pueden transmitir la variante delta

Una nueva investigaci贸n en Estados Unidos sostuvo que las personas vacunadas pueden transmitir la variante delta, por lo que las mascarillas comenzaron a aparecer nuevamente en los estantes de las tiendas en Estados Unidos.

Seg煤n la Doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC): 鈥淯na nueva investigaci贸n mostr贸 que las personas vacunadas infectadas con la variante delta portan enormes cantidades del virus en la nariz y la garganta鈥, expres贸 Walensky a The New York Times.

El hallazgo contradice lo que los cient铆ficos hab铆an observado en personas vacunadas infectadas con versiones anteriores del virus, que en su mayor铆a parec铆an incapaces de infectar a otros. No obstante, este estudio concluye que las personas vacunadas que contraigan la variante delta pueden ser tan contagiosas como las personas no vacunadas, incluso si no tienen s铆ntomas.

A trav茅s de un correo electr贸nico, la Doctora Walensky dijo que los avances son raros y que las personas no vacunadas representan la mayor parte de la transmisi贸n del virus. A煤n as铆, dijo, los nuevos datos sugieren que incluso las personas completamente inmunizadas pueden ser vectores reacios de la enfermedad.

Cuatro cient铆ficos familiarizados con la investigaci贸n dijeron que era convincente y justificaba el consejo del C.D.C. de que los vacunados usen m谩scaras nuevamente en espacios p煤blicos interiores. El CDC a煤n no ha publicado sus datos, lo que frustra a los expertos que quieren comprender la base del cambio de opini贸n en las m谩scaras.

Analistas del sector minorista anticipan otro aumento luego que los Centros para el Control y la Prevenci贸n de las Enfermedades y recomendaron el martes por la noche que incluso las personas vacunadas deben volver a usar mascarillas en interiores, especialmente en las partes del pa铆s donde est谩n aumentando las infecciones.

Seg煤n explicaron, la variante delta parece florecer en la nariz, el principal puerto de entrada del virus. Las vacunas se inyectan en el m煤sculo y la mayor铆a de los anticuerpos producidos en respuesta permanecen en la sangre. Algunos anticuerpos pueden llegar a la nariz, pero no lo suficiente como para bloquearla.

