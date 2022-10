Domingo Cavallo, Carlos Corach y Eduardo Menem reivindicaron los 90 junto a un legislador de Milei

Domingo Cavallo, Carlos Corach y Eduardo Menem se presentaron en el Salón Dorado de la Legislatura porteña para reivindicar la década de los 90 y la gestión del expresidente Carlos Menem. Los convocó Ramiro Marra, legislador porteño de La Libertad Avanza, la fuerza que encabeza Javier Milei, para presentar el libro “Los noventa: La Argentina de Menem”.

“Esta es la historia contada por los protagonistas luego de décadas de relato contra los 90″, dijo Marra sobre el libro que recopila escritos de parte de la dirigencia menemista. Antes de presentar a sus invitados, a quien les agradeció “por todo lo que hicieron”, mencionó que Milei no pudo estar presente porque no había regresado de España, donde participó en un acto de Vox en Madrid. Pero aseguró: “Milei también va a seguir defendiendo la década del 90, como corresponde”.

“Este libro es necesario por las barbaridades que se han dicho”, afirmó el exsenador Eduardo Menem. “ Los sucesos de los 90 fueron tergiversados por políticos fracasados, por prensa ideologizada y gente que no pudo hacer lo que hicimos ”, disparó el hermano del expresidente, para agregar: “Los dirigentes políticos no se animan a aplicar políticas de los 90 porque son políticamente incorrectas, porque han sido demonizadas”.

“Hay una degradación a nivel derechos humanos, esos que tanto dicen defender”, prosiguió Menem, para cerrar: “Han llenado de ñoquis la administración. Yo dejé el Senado con unos 800 empleados y hoy en día hay más de 6000″ .

“Muchas veces se señala el éxito y el fracaso de cada ministro. Y todo depende de qué presidente tuvo cada uno”, dijo por su parte Corach. El exministro del Interior agregó: “El líder es quien se rodea de hombres de confianza y les permite un desarrollo personal y político generoso, algo no habitual. Nada de lo que se hizo en los 90 podría haberse hecho sin Carlos Menem”.

“Después de haber armado una narrativa mentirosa, hablan de la crisis del 2001 como la responsable de todos los males. En realidad, la pobreza y los demás problemas surgieron con la devaluación que significó la pesificación del 2002″, planteó Cavallo.

El exministro de Economía defendió las privatizaciones y remarcó que el “logro de la convertibilidad” fue que el ahorro de los argentinos estuviera en el país. “Las privatizaciones no fueron vender las joyas de la abuela, si no un proceso de modernización de todos los servicios tan importantes en la Argentina”, consideró. “Nunca aumentaron tanto las exportaciones de manufactura como la década del 90. Luego se estancaron y están creciendo muy poco”, agregó.

“Cuando me piden algún consejo respecto de como salir de este atolladero, yo digo que vuelvan a mirar lo que fue la década de los noventa. Hay una gran cantidad de cosas que se revirtieron y que hay que retomar en la dirección en la que venían en aquel momento. Eso va a permitir que se resuelvan los problemas”, aseguró.

Marra, por su parte, buscó plantear la mirada de quienes no experimentaron esos años. “En términos económicos se hizo un gran trabajo. Hubo gente que tuvo la fortaleza de sacar a Argentina de una crisis y ponerla en el sendero de crecimiento. No es la década perfecta, no se necesita aclarar si es la década ganada o no, es la década que, algunos vivieron, y la reivindican y otros no la vivieron y hoy están defendiéndola porque fue muy atacada”, dijo el legislador. “Esa década nos tiene que dejar muchas enseñanzas. Nos tenemos que dejar que nos quieran borrar parte de nuestra historia”, cerró.

No es la primera vez que el mundo Milei se muestra en sintonía con el menemismo. Martín Menem, que estuvo presente en la Legislatura, es amigo de Milei y forma parte del círculo que lo acompaña en sus actos. El sobrino del expresidente y diputado provincial de La Rioja fue el único que recibió la visita del economista durante la campaña y el único de los libertarios que se presentaron a elecciones que consiguió una banca. A través de un video, Cavallo había participado de la presentación que hizo Milei en el Teatro Broadway el mes pasado.

