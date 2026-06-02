Dos gobernadores dialoguistas reclamaron un “RIGI permanente” y pidieron no volver atrás con el equilibrio fiscal

Los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro) y Raúl Jalil (Catamarca) expusieron hoy en el 43° del Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y respaldaron el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Aseguraron que no se puede volver a discutir el equilibrio fiscal y celebraron las políticas de atracción de inversiones extranjeras para el desarrollo de economías regionales.

Weretilneck abrió el panel con un fuerte respaldo a las políticas del gobierno en materia de estabilización de la economía y reinserción internacional. En este sentido, sostuvo que la política exterior −con acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea− no se podrá modificar en el futuro y celebró la progresiva normalización de la situación de la Argentina con los acreedores internacionales. Son condiciones necesarias para atraer inversiones, destacó.

Además, sostuvo que no se puede volver atrás en lo que refiere a equilibrio fiscal, más allá de que todavía se debe discutir el grado de acompañamiento a las provincias y la inversión pública en infraestructura. La retención de partidas y el freno a las obras es un reclamo que comparten todos los gobernadores y que la Casa Rosada rechaza, precisamente, para resguardar el superávit fiscal.

“[El equilibrio fiscal y comercial] son aspectos centrales y nosotros, como gobernantes, más allá de no pertenecer al partido del Gobierno, acordamos con estas definiciones”, sostuvo el mandatario de Río Negro.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró que no se puede volver a discutir el equilibrio fiscal Rodrigo Néspolo

En tanto, su par de Catamarca aseguró que “casi todas las provincias tienen superávit fiscal” y todos los mandatarios provinciales deben trabajar para seguir bajando impuestos y volverse más competitivos. Además, celebró el interés de los Estados Unidos para invertir en la Argentina tras el acercamiento de Javier Milei con el gobierno de Donald Trump.

“Veo que Estados Unidos está interesado en los proyectos en la Argentina. Antes miraba y especulaba, y ahora tiene una mirada distinta. Y eso es bueno para Catamarca”, planteó Jalil, quien aclaró que las concesiones para la explotación minera son privadas y ahora los empresarios norteamericanos se muestran dispuestos a invertir en ese tipo de iniciativas.

Ambos gobernadores celebraron el crecimiento de algunas actividades propias de sus economías regionales. El gobernador de Río Negro aseguró que las actividades tradicionales de la provincia, como la fruticultura, con la producción de manzanas y peras, y la vitivinicultura muestran un escenario favorable y que, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se está potenciando la agricultura en su territorio.

Los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Alberto Weretilneck (Río Negro) detallaron el crecimiento de sus economías regionales Rodrigo Néspolo

“Este año perdimos el 30% de la cosecha [por inclemencias climáticas], pero las distintas actividades tradicionales a partir de un ajuste de costos y eficiencia están en crecimiento”, aseguró el gobernador. En este sentido, subrayó que su provincia está atravesando un proceso de expansión de puestos de trabajo. “Hemos creado empleo, 3,2% en los últimos dos años, y estamos creciendo”, detalló.

Jalil, en tanto, aseguró que la economía de Catamarca, de la mano de la explotación minera, se está expandiendo. En este contexto, pidió que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se convierta en una iniciativa de carácter permanente y lamentó que otros dirigentes peronistas no hayan acompañado el proyecto del oficialismo.

Según indicó, la agroindustria también está atravesando una etapa de expansión, con inversiones y la creación de un cluster semillero en la provincia, mientras que el sector textil está en retroceso. Este escenario plantea una brecha de género dado que mientras el sector textil concentra un 75% de empleo femenino, otros sectores en expansión como la minería cuenta con una amplia mayoría de mano de obra masculina.

Raúl Jalil aseguró que la explotación minera en Catamarca está en expansión, pero advirtió que es un rubro de empleo predominantemente masculino y que se está abriendo una brecha de género Rodrigo Néspolo

Los gobernadores, además, se mostraron optimistas respecto del futuro de la economía nacional. En esta línea, Jalil destacó la falta de conflictos bélicos y religiosos en el territorio nacional y la seguridad jurídica con la que cuenta la Argentina.

Respecto de las reformas que la Casa Rosada impulsa en el Congreso, tanto Weretilneck como Jalil aseguraron que hay margen para negociar la aprobación de esos proyectos y celebraron la “maduración en los dirigentes” del oficialismo que decidieron estrechar lazos con gobernadores mediante reuniones. El gobernador de Río Negro, en ese sentido, aseguró que cualquier negociación debe darse en un “marco político de tranquilidad y serenidad”.