Javier Milei dijo que acompañará a Adorni en el Congreso y confirmó que buscará la reelección

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que acompañará al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su exposición del próximo miércoles en el Congreso. “Voy a estar ahí. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”, confirmó. También afirmó que irá por la reelección y brindó detalles de su encuentro con el empresario estadounidense Peter Thiel.

Adorni dará su informe de gestión el próximo 29 de abril y se estaba preparando en Casa Rosada con dos equipos que trabajan en forma paralela.

La decisión de Milei de acompañarlo es una clara muestra de respaldo en un momento donde el funcionario se encuentra bajo la lupa por la investigación penal por enriquecimiento ilícito que pesa sobre él tras las revelaciones sobre su patrimonio y viajes.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei en la presentación musical de la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo en la Casa Rosada. Presidencia

El Presidente aseguró que estará junto a él durante la presentación, que constará de dos partes: una vinculada al informe y otra que será estrictamente sobre cuestiones de gestión. Luego, deberá responder las preguntas de los legisladores, enfocadas principalmente en los supuestos hechos de corrupción que acechan a la administración libertaria.

Esto incluye el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la causa por la difusión de la criptomoneda $LIBRA y la investigación que involucra al propio Adorni.

“Manuel dará las respuestas que correspondan. La Justicia está trabajando tranquila. Se van cumpliendo todos los pasos. Nosotros estamos muy tranquilos”, aseguró en diálogo con el programa ArgenData, en el canal Neura.

Milei dijo que acompañará a Adorni en el Congreso

El mandatario también mencionó que irá por la reelección. “Yo me voy a presentar. No solo voy a terminar este mandato, sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Pero eso después lo decide la gente”, señaló.

Su reunión con Peter Thiel

Milei brindó detalles sobre el encuentro con uno de los empresarios e inversionistas más influyentes de Silicon Valley, el área de Estados Unidos que agrupa a la mayor cantidad de empresas emergentes, tecnológicas y militares de Estados Unidos. “Fue una reunión maravillosa”, expresó.

Javier Milei habló sobre su reunión con Peter Thiel en Casa Rosada: "Fue un encuentro maravilloso"

Luego, aclaró que, aunque no hablaron de inversiones, el empresario tiene intereses en “el sector de agronegocios”. “Él preguntó qué estábamos haciendo para crear las bases para que el liberalismo se sostenga más allá de que esté yo o no en la presidencia”, contó.

Se trató de la segunda visita del empresario a Balcarce 50. En mayo de 2024 había llegado acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.

También, Milei dijo que Thiel está interesado en “ser presidente siendo anarcocapitalista”. Hablaron de la gestión y el rol de la política. “Le dije que la batalla cultural es lo que garantizaba el resultado a largo plazo”, planteó Milei.

Según contó el Presidente, el magnate se interesó por “el tema del impuesto a la riqueza”. Dijo que hablaron sobre la envidia y que ambos piensan “los impuestos como un robo”.

La soberanía de las islas Malvinas

Para el final de la entrevista, el Presidente sostuvo que desde su administración están haciendo “todo lo humanamente posible para que las Malvinas vuelvan a manos de la Argentina”.

“La soberanía no se negocia. Pero hay que hacerlo de manera criteriosa, con cerebro”, dijo. Luego, citó una frase: “Cerebro frío al servicio de corazón caliente”.

“A veces algunos confunden la imbecibilidad confrontada con el cerebro frío. Nosotros estamos haciendo avances como nunca se han hecho. Pero no depende solo de nosotros. No hay foro en que no hagamos el reclamo. Estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, como el de Chile”, explicó.

Y sumó: “Tanto cuando fue el caso de Diana Mondino, como el de Gerardo Werthein, como el de Pablo Quirno, es un tema que vivimos tirando arriba de la mesa, en todas las mesas. Pero no podemos decir todas las cosas que hacemos”.