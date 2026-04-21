¿Respuesta a Ishii? Un intendente de Kicillof salió a criticar la “política caníbal” en el peronismo: “Hace mucho daño”

El intendente de Morón, Lucas Ghi, salió este martes a cuestionar lo que definió como una “política caníbal” en el peronismo, en medio de la interna entre el sector del gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo.

Como parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) –el frente encabezado por Kicillof–, el jefe comunal de Morón apuntó, sin dar nombres, a los sectores que “con tal de sacar un tranco de ventaja son capaces de decir y hacer mucho daño”.

”El ahora nos exige mucha madurez y estatura para conciliar trayectorias que son divergentes para trabajar en un futuro que pueda ser común. Si hay que dirimir algún liderazgo en el marco de una gran primaria, bienvenido sea y para eso estarán las PASO”, evaluó.

Ishii convive con Magario en el Senado provincial

Ghi se expresó en estos términos después de que Ishii, exintendente de José C. Paz y actual senador provincial de Fuerza Patria, presentara un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la provincia ante lo que consideró como una “imperante crisis social” en el territorio.

“La cultura política nuestra es bastante caníbal. Con tal de sacar un tranco de ventaja, somos capaces de decir y hacernos mucho daño”, lamentó Ghi en declaraciones a Futurock, y pidió “madurez” para que del peronismo emerja un representante “fortalecido de cara al 2027 para poner a la Argentina en otro rumbo”.

A la hora de posicionarse, Ghi planteó que quienes se encuadran en la “conducción” de Kicillof están convencidos de que será el gobernador quien “determine la mejor estrategia y cómo eso se encarna en dirigentes de nombres y apellidos concretos”.

La pulseada con el kirchnerismo

Ishii presentó el proyecto como vicepresidente primero del Senado, un cargo al que accedió gracias a la intervención de la expresidenta Cristina Kirchner, que lo colocó así en la línea sucesoria de la provincia.

“La declaración de la emergencia alimentaria constituye una respuesta institucional urgente frente a un contexto de agravamiento del hambre y la desigualdad. El hambre no admite dilaciones ni justificaciones macroeconómicas”, expresó el legislador, en una crítica frontal a la administración de Kicillof.

Cruces con La Cámpora

No fue el único chisporroteo. La interna en el PJ bonaerense quedó expuesta una vez más después de que Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, arremetiera contra Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en un chat de funcionarios.

Según pudo reconstruir LA NACIÓN, en el inicio de la semana Kicillof reposteó en un chat con intendentes un tuit de Bianco, difundido en la red social X, donde el funcionario informaba sobre su operación de apendicitis en Barcelona, adonde había viajado junto al gobernador para participar en la cumbre progresista Global Progressive Mobilisation.

Mientras la mayoría de los intendentes expresaron en ese chat su solidaridad por la salud de Bianco, la actual legisladora respondió: “Va a estar todo bien, Carlos. Es la misma operación que tuvo CFK en diciembre. Distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto en que hubiera sido humano que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.