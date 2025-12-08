Juran los nuevos senadores bonaerenses y llegan a 12 los intendentes que dejan los municipios

Los 23 senadores bonaerenses que fueron elegidos en las elecciones provinciales del 7 de septiembre jurarán esta tarde. Entre los nuevos legisladores, hay cuatro intendentes que dejarán sus municipios para tomar sus nuevos cargos. Si se suman los que ya juraron como diputados provinciales y los que fueron nombrados en el directorio del Banco Provincia, suman 12 los jefes comunales que se irán de las intendencias a mitad de mandato. También jurará Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, pero pedirá licencia y seguirá en el gabinete del gobernador Axel Kicillof.

Esta tarde asumirán en el Senado provincial los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero, de La Libertad Avanza, que jurará por la primera sección electoral), Mario Ishii (José C. Paz, de Fuerza Patria, que también jurará por la primera sección), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón, de La Libertad Avanza, quinta sección), Pablo Petrecca (Junín, de Somos Buenos Aires, por la cuarta sección), Germán Lago (Alberti, de Fuerza Patria, que representará a la cuarta sección) y Marcos Pisano (Bolívar, de Fuerza Patria, que asume como senador por la séptima sección).

A Valenzuela lo reemplazará en la intendencia Rodrigo Aybar Perlender, actual secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda en el Ministerio de Economía, que fue el primer candidato de su lista de concejales en 2023. A Ishii, Lorena Espina, que fue segunda en la lista de ediles. En lugar de Montenegro, quedará a cargo el concejal de Pro Agustín Neme. Por Petrecca, asumirá en Junín el actual presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Fiorini. El reemplazo de Lago será Jorge Gaute, que lo acompañó como primer concejal y es su secretario de Salud. A Pisano lo suplantará el exintendente Eduardo “Bali” Bucca, que terminó su mandato de senador y tomará a su cargo la intendencia por haber sido el primer candidato a concejal en la boleta de Pisano en las elecciones de 2023.

Diego Valenzuela, uno de los intendentes que asumen como senadores provinciales Soledad Aznarez - LA NACION

Otros seis intendentes ya fueron oficializados en nuevos cargos, por lo que dejarán sus funciones municipales. Son todos de Fuerza Patria: Diego Nanni (Exaltación de la Cruz, nuevo diputado bonaerense por la segunda sección electoral), Mayra Mendoza (Quilmes, diputada provincial por la tercera sección), Mariano Cascallares (Almirante Brown, diputado bonaerense por la tercera sección), Esteban Acerbo (Daireaux, diputado provincial por la sexta sección), Javier Osuna (General Las Heras, nombrado director titular del Banco Provincia en el marco de la negociación por el permiso de endeudamiento que obtuvo Kicillof la semana pasada), y Sergio Bordoni (Tornquist, designado director asociado en el Banco Provincia).

Mario Ishii, jefe comunal de José C. Paz, pasa al Senado provinclal Santiago Hafford - Archivo

La juera de esta tarde oficializará también la candidatura testimonial que tuvo Katopodis. Según pudo saber LA NACION de fuentes confiables, el ministro de Kicillof jurará como senador (por la primera sección, encabezó la boleta de Fuerza Patria el 7 de septiembre), pero pedirá licencia en su banca y continuará al frente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Cerca del ministro, aseguraron que fue “una decisión en conjunto” con el gobernador, “pensando en lo mejor para todos”.

En lugar de Katopodis, en el Senado provincial asumirá Roxana López, una dirigente de La Cámpora, del distrito de Tigre, que fue la candidata número seis de la lista de Fuerza Patria en la primera sección. Fue secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión de Tigre, durante parte del mandato del actual intendente, Julio Zamora.

Katopodis jurará, pero pedirá licencia y seguirá como ministro de Kicillof Fabián Marelli

Desde hoy, el peronismo sumará a sus filas en el Senado bonaerense también a Malena Galmarini, extitular de Aysa. La esposa de Sergio Massa jurará por la primera sección. Mónica Macha, que finalizó su mandato de diputada nacional, también asumirá una banca por la primera sección. Lo hará dentro de un clima interno espeso en Morón, su distrito, con una interna a cielo abierto entre su pareja y exintendente, Martín Sabbatella, y el actual jefe comunal, Lucas Ghi. También por la primera sección, asumirá Fernando Coronel.

Desde el peronismo, además, jurarán hoy Diego Videla y Valeria Arata (ambos por la cuarta sección); Fernanda Raverta, Jorge Alberto Paredi y María Lura García (los tres por la quinta sección), y María Inés Laurini y Evelyn Díaz (las dos por la séptima sección).

Jurarán esta tarde, pero desde La Libertad Avanza, María Luz Bambaci y Luciano Olivera (por la primera sección electoral); Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo (cuarta sección); María Cecilia Martínez y Matías de Urraza (quinta sección).

Por Somos Buenos Aires (el sello que aglutinó en las elecciones bonaerenses a peronistas díscolos, radicales, la Coalición Cívica y otros espacios), jurará también esta tarde Natalia Quintana (cuarta sección electoral).