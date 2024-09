Dura respuesta de Pablo Moyano a la carta de Cristina Kirchner con críticas al peronismo

Escuchar

El líder camionero Pablo Moyano lanzó este sábado una dura respuesta a la carta que la expresidenta Cristina Kirchner publicó este viernes, que además de contener reproches al gobierno de Javier Milei enlista una serie de críticas al peronismo, entre ellas al sindicalismo. “Que dé nombres o yo no me voy a hacer cargo”, afirmó una de las figuras de la Confederación General del Trabajo (CGT).

“La leí muy por encima [a la carta]. Esa crítica se tiene que dar en un debate interno y no hacerla público. Volvemos a las peleas anteriores que llevaron a este cachivache [por Milei] a presidente”, analizó Moyano en diálogo con Radio 10. En ese sentido, aseveró: “ Cuando habla de la CGT, que dé nombres o yo no me voy a hacer cargo. Los que aprobaron la Ley Bases fueron los diputados del peronismo de Tucumán, Catamarca y Salta. La crítica a la CGT no la entiendo”. Se refirió así a varios legisladores peronistas que votaron con el oficialismo y la oposición dialoguista.

“Yo me hago cargo de lo que hice, dos paros generales. Que se hagan cargo los políticos porque la Ley Bases y la reforma laboral la votaron los diputados del peronismo. Que se hagan cargo que pusieron a dedo a los diputados y después los traicionaron. Que las críticas a la CGT que las diga dentro, que dé nombres de los dirigentes, que no nos ponga a todos en la misma bolsa”, marcó luego.

En su texto, la exvicepresidenta de Alberto Fernández dijo que el peronismo “se torció” y “se desordenó” -entre otras razones- cuando no advirtió la modificación de las relaciones laborales, donde los trabajadores registrados en la actividad privada son minoría y solo 40% está sindicalizado. “La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”, dijo en lo que pareció un desliz contra la actual conducción cegetista y por el que Moyano respondió.

Movilización

En otro tramo de la entrevista, el líder camionero adelantó que la CGT va a movilizarse el próximo miércoles contra el veto del Gobierno a la reforma jubilatoria que aumenta los haberes. Al mismo tiempo, la semana que viene el Congreso debe evaluar la medida, que precisa de la aprobación de dos tercios para ser rechazada. “Repudiamos la represión que vimos en los últimos dos miércoles, y a los diputados que quieren darse vuelta y apoyar el veto. Vamos a movilizarnos el miércoles 11 a partir de las 14 en Plaza Congreso, ojalá esa marcha multitudinaria convenza a los diputados que están dudando en dar vuelta al voto”, indicó Moyano.

“Ojalá sea una marcha masiva y ojalá los diputados se enteren de que hace 20 días votaron la reforma de 13 mil pesos [de aumento], es vergonzoso decirlo. Se armó toda esta pelea por 13 mil pesos para los jubilados y estos delincuentes aprobaron un presupuesto de 100 mil millones para inteligencia. Se quejan de Venezuela pero la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) está haciendo lo mismo que se denuncia en ese país, persecución a la oposición, carpetazos, invento de causas, sabemos cómo actúa la derecha en estos temas”, advirtió el hijo de Hugo Moyano.

Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que participaron de la marcha de jubilados frente al Congreso. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Por otro lado, aseguró que el conflicto con el Gobierno va a continuar si Milei veta el aumento al presupuesto universitario, que todavía resta por ser aprobado por el Poder Legislativo. “Los gremios ya han hecho dos paros generales y seguramente se va a convocar a una masiva marcha como se hizo meses atrás”, dijo.

Además, marcó que desde la CGT no se descarta un paro antes de fin de año. “Se están adelantando los tiempos. Si el Gobierno insiste con este modelo económico en el ataque contra los intereses, seguramente se va a ir adelantando. No voy a poner fecha ahora. Se analizarán las medidas que se vienen”, se limitó a decir.

“Muchos sectores impulsan un paro general, será cuestión de discutirlo con los demás sectores, creo que vamos por ese camino si este modelo sigue apretando los salarios, a los jubilados, al sector universitario, se va a ir dando solo”, sumó.

Finalmente, le dejó una advertencia a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que organizó el protocolo antipiquetes por el que hubo enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes los últimos dos miércoles. “Yo he ido a cientos de marchas y siempre fueron masivas y pacíficas. Y el miércoles va a ser lo mismo. Si no, vamos a hacer responsable a la montonera que ponía bombas en jardines de infantes, como decía el Presidente”, ironizó.

Al cerrar dijo: “Hacemos responsable a la montonera si llega a haber algún intento de provocación o intento de reprimir a los jubilados. Espero que no se le ocurra, porque va a ir muchísima gente”.

