Duras críticas de Federico Storani a los dichos de Mauricio Macri y a su gestión

El dirigente radical dijo sobre la gestión de Mauricio Macri que "fue extremadamente mala" Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

27 de enero de 2020 • 12:58

Federico Storani, vicepresidente de la Unión Cívica Radical (UCR), salió al cruce del expresidente Mauricio Macri tras su reaparición pública en Neuquén. La tildó de "desafortunada" y dijo que su gestión fue "extremadamente mala".

"Me parece muy desafortunada que su primera aparición, muy poco tiempo después de haber dejado el poder, haya sido para repartir responsabilidades a diestra y siniestra como si él no hubiese tenido nada que ver con la gestión", expresó el dirigente radical en radio La Red.

Storani basó sus palabras en la reflexión que Macri hizo sobre su presidencia el último fin de semana en Neuquén, en el marco de una reunión con referentes locales del PRO. "Yo les decía, cuidado que yo conozco los mercados. Un día no te prestan más plata y nos vamos a ir a la mierda. Ellos me decían 'no, seguí'", contó el expresidente.

Ante estos dichos, Storani apuntó: " Está muy lejos de revertir el carácter de una persona que pueda tener dotes de estadista y de liderazgo".

Federico Storani, quien en varias oportunidades criticó la gestión de Mauricio Macri, puntualizó su balance en las cifras de pobreza e inflación. "Si se miran índices elementales como la situación de pobreza y la inflación, que señaló previamente que era un tema sencillo de resolver, la dejó con la peor inflación de los últimos 28 años con un 54% a nivel general y no hizo ninguna autocrítica", indicó Storani.

"Cuando uno hace un balance no se puede hacer otra conclusión de que fue una gestión extremadamente mala", dijo Storani. Además el radical apuntó particularmente al expresidente por no haber conformado un gobierno de coalición. "No se produjo por falta de voluntad del PRO y en particular de Macri. Muy poco tiempo después de la convención de la UCR (en 2015) en Gualeguaychú, Macri dijo que no iba a haber un gobierno de coalición y agregó que tenía el 'mejor equipo de los últimos 50 años en materia económica y social'. Los resultados están a años luz de esa intención", explicó Storani.

Juntos por el Cambio

Consultado sobre el futuro de Juntos por el Cambio, que la UCR integra junto al PRO y a la Coalición Cívica, Storani manifestó: "Lo que aspiramos es a liderar un espacio socialdemócrata que este representado por el radicalismo con personas que tienen un diagnostico más preciso y una ideología más comprometida con los sectores populares como el caso de [Martín] Lousteau".

Además, descartó de plano la posibilidad de que Mauricio Macri encabece la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en 2023. "Su gestión ha sido mala y una persona que reaparece en la política no debería repartir responsabilidades como si no hubiese tenido nada que ver en una gestión en la que no dejo participar al resto", concluyó Storani.