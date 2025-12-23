Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Trazos principales de un nuevo mapa de poder
Este fin de año está teniendo, principalmente por las urgencias económicas de la Argentina, una gran actividad legislativa con distintas dimensiones y significados. Algunos son más convencionales, como la aprobación del presupuesto. Otros más novedosos y menos habituales, como lo que se supone será el tratamiento de la reforma laboral en el mes de febrero. En esa efervescencia del Congreso en relación con el Poder Ejecutivo para la sanción de determinadas leyes, no solo aparecen éxitos y fracasos. Empieza además a configurarse, más que nada como consecuencia del resultado de las últimas elecciones, un nuevo mapa de poder. Aparecen tanto actores conocidos como otros no conocidos.
A medida que se observa el funcionamiento del Parlamento, se despeja una incógnita que está planteada desde el comienzo de la administración Milei: ¿Dónde empieza y dónde termina el oficialismo? ¿Dónde empieza y dónde termina la oposición? La aparición de Milei y la constitución de su gobierno es solamente una pieza de un rompecabezas más amplio, que se ha rearmado. El Presidente es la manifestación de una nueva configuración de la política como se la conocía. Hay crisis en el peronismo y en el Pro. Jntos por el Cambio desapareció. Y se va constituyendo La Libertad Avanza con bordes imprecisos.
El Gobierno autorizó el viaje con mascotas en trenes y micros de largas distancias: todos los requisitos
En la antesala del inicio de las vacaciones de verano, el Gobierno decidió autorizar el viaje con mascotas en los servicios de transporte de larga distancia, pero teniendo en cuenta diferentes factores de seguridad y comodidad del resto de los pasajeros. La medida se dio a conocer este martes mediante la Resolución 2076/2025 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial.
En específico, la autorización rige para “los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros de larga distancia que operan bajo jurisdicción nacional”, es decir, aquellos que conectan ciudades de distintas provincias y están sujetos a regulación y control del Estado nacional.
Javier Milei reunió a todo el gabinete en Olivos: el balance de gestión, los objetivos para 2026 y un curioso regalo
Este lunes por la noche, el presidente Javier Milei convocó a todos los funcionarios de su Gabinete de Ministros a una reunión de “cierre de fin de año” en la Quinta presidencial de Olivos, Vicente López, con motivo de realizar un balance del año 2025 y trazar los objetivos y el rumbo del Gobierno para 2026.
Se trató de una reunión que encabezó el jefe de Estado y de la que participaron tanto los principales referentes del Gobierno así como los funcionarios que se incorporaron en los últimos meses, tras la victoria electoral de octubre.
A través de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente compartieron una foto donde aparecen los 16 invitados y se observa un detalle particular. Cada uno recibió como regalo una copia del libro “Defendiendo lo indefendible” del economista estadounidense de la Escuela Austríaca Walter Block.
El número que más preocupa al Gobierno llegó en la previa de fin de año
La compra híper selectiva, la búsqueda de productos más accesibles en las góndolas, la opción por las marcas propias de los supermercados y, sobre todo, las compras “a puchitos” que benefician en particular a los autoservicios, almacenes y quioscos frente a las grandes superficies, comienzan a ser una nueva normalidad en tiempos en los que el “no llego a fin de mes” se volvió un leit motiv para los argentinos.
En ese marco, varias consultoras remarcaron -datos mediante- que el fin de año viene difícil para el consumo masivo, que había tenido una muy lenta y heterogénea recuperación en 2025, a tono con los salarios en algunos segmentos, pero, sobre todo, con el ingreso disponible que queda en los hogares tras pagar los gastos fijos (servicios públicos).
La Cancillería crea una unidad especial para conseguir apoyos para la candidatura de Rafael Grossi a la ONU
La Cancillería argentina presentó oficialmente la candidatura de Rafael Mariano Grossi, actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al cargo de secretario general de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2027–2031. La candidatura fue lanzada un mes atrás y desde entonces el Gobierno argentino trabaja de lleno en la estrategia para conseguir los votos que consagren a Grossi a ese cargo. Para eso ya hay diálogos en curso con los diferentes países que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Una primera parada para liderar el organismo internacional.
Para garantizar que la candidatura de Grossi tenga éxito, el Palacio San Martín creó una Unidad especial de Coordinación, en el que trabajarán tanto miembros de la Cancillería como del propio equipo de Grossi. Así lo pudo reconstruir LA NACIÓN de fuentes diplomáticas. “Hay que hablar con todos los interlocutores”, dijeron fuentes oficiales.
El gasto de las familias en servicios públicos saltó 561% en la gestión Milei y habrá más aumentos en 2026
El gasto en servicios públicos de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde vive el 35% de los argentinos, registró un fuerte aumento -a un ritmo tres veces mayor que el del nivel general de los precios- en la gestión de Javier Milei.
Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la canasta de servicios públicos —que incluye electricidad, gas natural, agua potable y transporte— acumuló un alza del 561%, frente a una inflación del 185% en el mismo período, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet.
