Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Este fin de año está teniendo, principalmente por las urgencias económicas de la Argentina, una gran actividad legislativa con distintas dimensiones y significados. Algunos son más convencionales, como la aprobación del presupuesto. Otros más novedosos y menos habituales, como lo que se supone será el tratamiento de la reforma laboral en el mes de febrero. En esa efervescencia del Congreso en relación con el Poder Ejecutivo para la sanción de determinadas leyes, no solo aparecen éxitos y fracasos. Empieza además a configurarse, más que nada como consecuencia del resultado de las últimas elecciones, un nuevo mapa de poder. Aparecen tanto actores conocidos como otros no conocidos.

A medida que se observa el funcionamiento del Parlamento, se despeja una incógnita que está planteada desde el comienzo de la administración Milei: ¿Dónde empieza y dónde termina el oficialismo? ¿Dónde empieza y dónde termina la oposición? La aparición de Milei y la constitución de su gobierno es solamente una pieza de un rompecabezas más amplio, que se ha rearmado. El Presidente es la manifestación de una nueva configuración de la política como se la conocía. Hay crisis en el peronismo y en el Pro. Jntos por el Cambio desapareció. Y se va constituyendo La Libertad Avanza con bordes imprecisos.