El 26% de los abogados presentan mal sus recursos ante la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia destina una cuota considerable de su tiempo a analizar una gran cantidad de reclamos -más de 1800 en 2025- que finalmente son desestimados por contener errores formales, como estar redactados con una letra más grande o superar el número de páginas permitido.

Es una de las conclusiones que se desprende tácita, pero directamente de los números que exhibe un informe oficial del máximo tribunal publicado el último viernes.

Los planteos son rechazados solo después de ser revisados por la secretaría correspondiente y por cada una de las tres vocalías del tribunal.

El fenómeno creció en los últimos años. En 2025, por caso, el 26% de los abogados que buscaron hacer trepar sus reclamos hasta la Corte vieron naufragar sus recursos por estar mal formulados. Le pasó a 940 letrados de 3572.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los tres integrantes de la Corte Suprema Rodrigo Nespolo

En los últimos tres años creció también la cantidad de planteos, de acuerdo con los datos oficiales. De forma exponencial en 2024, luego de que se habilitara una plataforma virtual que permite realizar las presentaciones de forma remota. Se pasó de casi 7.000 en 2023 a más de 30.000 en 2024. Y en el último año, hasta el 10 de diciembre, ese número superó los 41.000.

Corte Suprema

La enorme mayoría del conjunto total de escritos presentados (el 77% en 2025) versa sobre asuntos previsionales. Lo siguen los temas laborales y bastante más atrás, los asuntos penales. En 2025, estos representaron apenas un 4%.

De ese último pequeño grupo formó parte -aunque en 2024- la objeción de Cristina Kirchner a su condena de 6 años de prisión en la causa Vialidad. Fue rechazado en junio de este año y formó parte de los 10.079 recursos resueltos este año por el supremo tribunal.

Previamente, la Cámara de Casación le había negado a Cristina Kirchner el camino hacia la Corte, rechazando su recurso extraordinario, por lo que la expresidenta fue en “queja”. En los últimos tres años, recursos como el de Cristina Kirchner -“queja por recursos extraordinario denegado”- constituyeron siempre más del 99% de los planteos.

Corte Suprema

Errores

Este año la Corte resolvió 1861 planteos con el uso de una “fórmula”, tal como se conoce a las planchas con las que se desestiman las presentaciones que incumplen cuestiones formales –como la cantidad de renglones, las páginas o el tamaño de la letra-, son presentados fuera del plazo correspondiente o les falta una firma, entre otras variantes.

Ese universo comprende a letrados que representan tanto a personas como a empresas y organismos del Estado. De hecho, casi la mitad de los recursos rechazados fueron interpuestos por entidades públicas (1178 de las 2416 quejas rechazadas en los últimos tres años). Los errores formales son, en los tres rubros, el motivo principal de desestimación.

La plataforma virtual desde la cual se puede hacer las presentaciones, inaugurada en octubre de 2023, admite la presentación de cualquier tipo de documento en formato pdf.

Los que contienen errores ingresan al circuito formal de la Corte, del mismo modo que lo hacen los que están correctamente presentados: pasan a la secretaría correspondiente -penal, laboral, previsional, etc- y luego el escrito comienza a girar por cada una de las tres vocalías, la de Carlos Rosekrantz, la de Horacio Rosatti y la de Ricardo Lorenzetti. Solo después de completado todo el recorrido, el planteo es rechazado.

Rosatti se refirió puntualmente a la gran cantidad de casos que recibe la Corte en una entrevista con Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina. El cortesano sostuvo que, en lugar de dedicarse a tratar los casos donde están en juego cuestiones estrictamente constitucionales, el máximo tribunal aborda una enorme cantidad de presentaciones.

“Nos hemos convertido casi en un tribunal de tercera instancia. Nos llegan cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales. Y hay que verlas, porque aunque usted diga ‘le aplico un artículo que diga no lo voy a considerar, ya lo vio antes para decir que no lo va a considerar”, marcó.

Los números forman parte de un informe que puntualiza sobre este fenómeno en particular, pero que pertenecen a un universo más vasto de información, trabajada y sistematizada por la oficina de estadística de la Corte, creada en marzo del año pasado.