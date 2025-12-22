El proyecto de la AFA en Miami liga a dos directivos del principal banco investigado por las maniobras con el dólar blue

Cuando Claudio “Chiqui” Tapia anunció la construcción del primer centro internacional de alto rendimiento de la AFA en North Bay Village, Miami, el proyecto se presentó como un salto histórico: la exportación institucional del fútbol argentino hacia un enclave estratégico de Estados Unidos.

Más aún con el inminente desembarco en el Inter de Miami de Lionel Messi −y ahora también de Rodrigo De Paul−, entre otros argentinos. El 22 de septiembre de 2022 se firmó un acuerdo con la municipalidad local, que implicó la cesión de tierras públicas y la promesa de un nuevo complejo deportivo comunitario.

Pero en los documentos y sociedades que intervienen en el proyecto surgen nombres y vinculaciones que abren un interrogante incómodo: ¿Quiénes están realmente detrás de la expansión internacional del fútbol argentino?

Documentos del acuerdo con North Bay Village en los que se tachó el nombre de Tapia

En un comienzo, los acuerdos firmados con el condado de North Bay Village llevaban la firma de representantes de la AFA de forma directa. En septiembre de 2023, las partes realizaron una enmienda a los términos previos y decidieron incorporar a una empresa llamada Project Football LLC como subcontratista del proyecto.

La sociedad se había creado en junio 2022, y entre sus autoridades figuran Roberto Domínguez, Julián Racauchi y Marcelo Sánchez. Los dos primeros son presidente y director del banco BST (Banco de Servicios y Transacciones) en la Argentina. Al mismo tiempo, Racauchi se inscribió formalmente en el registro de lobistas en pos del proyecto.

Claudio Tapia en la inauguración de las obras en Miami

Unos meses antes, en enero de 2023, la AFA emitió un comunicado en el que anunció a Project Football como agente comercial internacional de la asociación.

“Estamos muy contentos de anunciar esta alianza con la compañía Project Football, quien trabajará con la AFA para potenciar sus acuerdos comerciales a nivel global y generar nuevas fuentes de ingresos, aprovechando el gran desarrollo de marca que hemos logrado en los últimos cuatro años”, dijo Tapia.

Contratos modificados con North Bay Village

Aquí aparece una conexión que, a la luz de las investigaciones judiciales que avanzan en la Argentina, podría ampliar el espectro de sospechas a nivel internacional.

BST es una de las principales entidades bancarias ligadas a las maniobras con el dólar blue que se investigan en el juzgado federal de María Servini, según pudo saber este medio. Es, además, la entidad que tiene a cargo la cuenta de operaciones internacionales de la AFA.

Sin comentarios

Ante la consulta de LA NACION, desde la entidad optaron por no hacer comentarios de manera formal. Sin embargo, fuentes cercanas dijeron que confían en que se demostrará su inocencia en el proceso e insistieron en que los negocios de Racauchi y Domínguez no son del banco, sino de ellos personalmente.

Como contó LA NACION, son cuatro las agencias de cambio investigadas por la Justicia por el “rulo” que consistía en hacerse de dólares baratos y venderlos en el mercado informal. Son Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange y Concordia Inversiones.

El primer paso para la hipótesis bajo análisis es que los bancos los proveían billetes físicos. Allí es donde un sumario del Banco Central liga a Mega Latina con US$327 millones obtenidos al BST.

Los investigadores apuntan a que en la entidad financiera se habrían abierto cuentas corporativas sin cumplir con los procedimientos habituales de control interno, como el “know-your-customer” (KYC), facilitando el movimiento de fondos opacos.

Los reportes financieros revelaron cifras que contradecían el funcionamiento normal del mercado cambiario, incluyendo movimientos por más de US$80 millones en un solo mes, sin que los bancos del circuito, incluido el BST, activaran los reportes de operaciones sospechosas adecuados para semejante magnitud.

Julian Racauchi y Brent Latham, alcalde de North Bay Village

Además de esta investigación, el BST aparece como una entidad bajo investigación en otra causa: la que investiga el intento de extorsión de Elías Piccirillo a Francisco Hauque. De acuerdo con fuentes al tanto de la investigación que lidera el fiscal Franco Picardi, en pruebas de audio y testimonios recolectados al momento aparece el BST como un posible facilitador de las maniobras de Piccirillo. Esto fue remitido a otra fiscalía, la de Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo un desprendimiento de esta causa: sigue la línea del origen del dinero.

Las pesquisas hechas por la Justicia detectaron maniobras cambiarias irregulares que habrían permitido a la red de Piccirillo mover fortunas en dólares pese al cepo cambiario.

La empresa de Piccirillo bajo la lupa, Arg Exchange, supuestamente vendió más de 250 millones de dólares entre enero y diciembre de 2023, con un promedio diario superior a los 768.000 dólares. Solo en octubre de ese año, en un clima de tensión electoral, las operaciones habrían superado los 80 millones de dólares.

Lugar del predio de la AFA en Miami

No es menor que la causa por lavado de activos comenzó debido a una deuda de US$6 millones que Piccirillo intentó “cancelar” con 40 cheques.

La investigación sobre la ruta de estos cheques reveló que varios de ellos, emitidos por Piccirillo a través de la firma Construir 11 SA, terminaron depositados en Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo investigada por la Justicia por lavado de dinero, evasión fiscal y presuntas maniobras fraudulentas asociadas a la AFA y los clubes de fútbol.

Antecedentes

El BST ya había sido denunciado en 2013 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.

La acusación se centró en la inyección de más de 100 millones de pesos de origen ilícito, canalizados a través de sociedades off shore y aportes de capital que no contaban con la justificación documental correspondiente. Entre los implicados en esa denuncia, sobreseídos en 2014 por el juez Ariel Lijo, estaban Joseph Lewis, los hermanos Mindlin y el presidente del BST, Pablo Peralta.

Render del predio de la AFA en Miami

Más recientemente, en 2024, el BST fue denunciado por falsificación de firmas en la apertura de cuentas corporativas sin la documentación requerida por el Banco Central, permitiendo giros por miles de millones de pesos a financieras o casas de cambio con el fin de obtener retornos mediante el cambio de moneda extranjera.

El Banco BST fue fundado en 2002 con foco en la banca corporativa y de empresas. Incursionó brevemente en la actividad minorista, hasta que se la vendió al Banco Macro.

El vínculo con la AFA

Racauchi y Domínguez, directivos del BST, compraron los derechos para exportar la marca AFA al mundo. Por ello entraron como subcontratistas de la obra de North Bay Village.

Fuentes cercanas a ambos explicaron que por este acuerdo comercial deben pagar un canon a la AFA, y no al revés. Además, aclararon que el banco en sí no tiene ningún acuerdo con la asociación, que no financian el proyecto de Estados Unidos y que este negocio es individual de los directivos y fue declarado a compliance.

Publicación en el Boletín Oficial de la AFA

Sin embargo, el BST aparece ligado a la AFA y a Claudio Tapia en varios frentes. En 2021, Tapia figuraba como deudor de la entidad por unos $83.635.000 de ese entonces (cerca de $1.503.727.000 de hoy). Además, el BST ha realizado préstamos a clubes. Así figura en el boletín oficial de la entidas.

Por ejemplo, en agosto del 2024, una publicación dio a conocer que Tapia informó que Newell’s Old Boys se encontraba gestionando un crédito bancario ante BST por hasta $2.000 millones y solicitó que la AFA actúe como fiadora solidaria y principal pagadora de esa deuda.

Propuso otorgar una fianza específica solidaria, sin beneficios legales de excusión, división ni interpelación, por un plazo máximo de cuatro años y hasta ese monto. La moción fue aprobada por el Comité Ejecutivo, destacándose que la AFA acompañará al club sin obtener beneficio económico.