Duras críticas. Mauricio Macri: “La salida del Grupo de Lima es un retroceso”

El expresidente Mauricio Macri aseguró hoy que la salida de la Argentina del Grupo de Lima, el conglomerado de 14 países que busca una salida democrática para la crisis humanitaria, política y económica de Venezuela, significa “un retroceso”. Y lamentó que el Gobierno haya decidido “alinearse” con el régimen de Nicolás Maduro.

“La política exterior que está llevando este gobierno es terrible”, afirmó Macri, en una transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta de Instagram para responder preguntas de sus seguidores sobre su libro de memorias Primer Tiempo.

Y apuntó contra Alberto Fernández: “No ha hecho honor la enorme responsabilidad que le han dado los argentinos. No ha ocupado el rol de presidente”.

El exjefe del Estado dijo que el retiro del gobierno argentino del Grupo de Lima es una “tristeza”. “Del G-20 y del apoyo del mundo entero ante la tragedia del ARA San Juan al aislamiento, a no conseguir comprar vacunas, otra vez alineados con Venezuela. No hay nada bueno en el modelo venezolano, es pobreza, exclusión, pérdida de libertad”, remarcó.

En su reportaje, donde estuvo acompañado por su esposa, Juliana Awada, Macri volvió a criticar con dureza a la administración de Fernández. “Veo un país convulsionado, con mucha gente sufriendo y angustiada porque no hay rumbo. Este gobierno no tiene rumbo ni liderazgo, el único liderazgo está puesto en tratar de quebrar el sistema institucional”, lanzó.

Macri también cuestionó la gestión de la pandemia del Gobierno y remarcó que el escándalo por el “vacunatorio vip” fue una “inmoralidad”. “Lo que más me dolió es ver cómo le pudieron hacer eso a nuestros jóvenes. Chicos de 18 festejando porque se vacunaron y ellos tienen abuelos que no están vacunados. ¿Qué está pasando?”, resaltó.

Y agregó: “Todo el manejo de la pandemia, la cuarentena eterna, el avasallamiento de libertades, prometer vacunas que no llegan y cuando llegan que la usen los acomodados. Es muy denigrante”,

A su vez, contó que no comprende por qué “los chicos” estuvieron “un año entero fuera de los colegios”. “El daño que se ha hecho va a ser muy difícil cuantificarlo, va a llevar mucho tiempo. Ningún país sacó a los chicos del colegio un año entero”, insistió. “Por suerte este empoderamiento de los argentinos que comenzó entre el 15 y el 19 logró que se reabran las escuelas, porque si no todavía estaríamos con las escuelas cerradas. En provincia de Buenos Aires todavía funciona muy mal el sistema”, completó.

Además, les mandó un mensaje a los “jóvenes” que deciden irse a vivir al exterior. “Entiendo que la Argentina expulsa, hay una sensación de no futuro. Pero les pido que no se vayan, este es el año bisagra que cambia todo. La Argentina decidió recorrer el ultimo aprendizaje para sacarse de encima definitivamente al populismo”, dijo.

En el contacto con sus seguidores de Instagram -que se extendió durante diez minutos-, el exmandatario respondió preguntas sobre distintos temas: desde política hasta su vida personal. Dijo que no leyó Sinceramente, el libro que publicó Cristina Kirchner en 2019, contó que quiso aprender a cocinar durante la cuarentena por el coronavirus pero que Awada es una “mala maestra” y se refirió al blooper que protagonizó el lunes pasado durante la reunión por Zoom de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. “Juliana se rio del tema y me pidió que tenga más cuidado. Yo volvía de hacer gimnasia y trato de hacer multitasking, entonces me conecto al Zoom desde el teléfono y no me di cuenta qué se veía”, relató Macri, tras la filtración de la foto que lo muestra participando del encuentro virtual de la coalición desde su habitación.

También habló sobre la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors. “Se escuchan muchos ruidos. Imagino que irán gobernando de una manera que transmita más tranquilidad de lo que está pasando en Boca”, sostuvo.

Cuando le preguntaron qué era lo que “más extrañaba de ser presidente”, Macri respondió: “Poder ayudar a la gente. Fueron muy lindos esos momentos que compartimos con millones de argentinos”. Respecto de su vida en el llano, el fundador de Pro dijo que “recuperó la libertad” y que valora “mucho la vida en familia”.

“He recuperado mucho mi libertad porque lo que más se pierde en el ejercicio de la Presidencia es la libertad”, expresó.

Con la excusa del lanzamiento de su libro, Macri volvió a levantar el perfil. Ayer compartió una actividad de gestión con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD). Su raid mediático continuará durante los próximos días, mientras prepara una gira por el interior del país para presentar sus memorias.

