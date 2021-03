Reencuentro. Macri se mostró con Rodríguez Larreta en una actividad oficial

En medio de las fricciones internas en Pro por el futuro liderazgo de Juntos por el Cambio, el expresidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, compartieron hoy una actividad con alumnos de escuelas públicas porteñas en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD).

Macri y Rodríguez Larreta dialogan con frecuencia, pero hace tiempo no se mostraban juntos en una actividad oficial. A menos de una semana de haber lanzado su libro Primer tiempo, el expresidente intensifica sus apariciones públicas. Hoy volvió a conceder una extensa entrevista -renovó sus críticas al gobierno de Alberto Fernández- y tiene previsto realizar una gira por el interior del país para presentar sus memorias de la gestión.

“Muy impactante y satisfactorio conocer todos estos proyectos que tienen lugar en el CMD y poder ver materializada a través de estos chicos la importancia de desarrollar políticas a largo plazo y de poder trabajar en equipo”, escribió Macri en su cuenta de Twitter.

Con @mauriciomacri y @Soledad_Acunia compartimos un encuentro con estudiantes de 5° año de la Escuela de Comercio N° 31 D.E. 9 de Palermo y de la Escuela de Educación Media N° 1 D.E. 21 de Villa Lugano, quienes vienen aprendiendo inglés desde 1° grado. pic.twitter.com/lyOwWMq2CB — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) March 25, 2021

El exmandatario aseguró que durante la recorrida pudo “conocer los proyectos de programación y robótica” que impulsa la gestión de Larreta, uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que aspiran a competir por la presidencia en 2023. “Los chicos con los que nos reunimos cursaron inglés desde primer grado, una de las políticas educativas que impulsamos cuando era jefe de Gobierno. Hoy están terminando sus estudios”, completó Macri.

Rodríguez Larreta, que participó la semana pasada del lanzamiento de Primer Tiempo, también difundió las imágenes de la actividad que compartió con el fundador de Pro. “Es un orgullo ver que la iniciativa de enseñanza de una lengua extranjera desde 1° grado, que impulsamos con Mauricio hace más de 10 años, se sostiene en el tiempo y sigue formando a chicos y chicas de la Ciudad con herramientas fundamentales para hacer realidad sus proyectos”. sostuvo.

El jueves pasado, al presentar sus memorias en el Centro de Convenciones de la Ciudad, Macri convocó a mantener la unidad del espacio para enfrentar al kirchnerismo en las próximas elecciones. “Necesitamos a los halcones, las palomas, los gorriones y hasta a las gallinas”, enfatizó.

Críticas y réplica a Carlotto

Tras compartir la actividad con Rodríguez Larreta, el expresidente Macri concedió un extenso reportaje a Radio Mitre en el que volvió a cargar a arremeter contra el kirchnerismo. Insistió en que no será candidato en los comicios de este año, pero eludió una definición sobre sus intenciones para 2023.

“No te puedo contestar si quiero ser presidente de nuevo, mi tarea ahora es trabajar para que el sistema institucional siga funcionando porque ella (Cristina), a la cabeza, quiere romper el sistema para no tener alternancia institucional”, afirmó. “Voy a trabajar para que tengamos los mejores candidatos”, dijo.

Además, Macri le respondió a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien pidió que el exmandatario sea detenido “lo antes posible”.

“Me da mucha pena que no pueda salir del rencor y del odio”, expresó en diálogo con Radio Mitre. Y agregó: “Yo supe perdonar. Supe decir que mi vida no va a estar marcada por el resentimiento y el odio a lo que me pasó. Ese fue mi quiebre mental. Ese episodio, que me llevó a ver la muerte de tan cerca, me llevó a decir que tenía que hacer algo distinto en mi vida. Ella no ha podido”.

Horas antes, la cúpula de Pro había salido a defender al exjefe del Estado luego de que Carlotto lo acusara de ser “un delincuente”. “Nadie está por encima de la ley, y nadie que quiera defender la democracia y los derechos humanos puede arrogarse la potestad de ejercerla por deseo individual”, aseguró Rodríguez Larreta. También lo respaldaron Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, entre otros dirigentes de peso del macrismo.

Anteanoche, en diálogo con LN+, Macri criticó con dureza al gobierno de Alberto Fernández y dijo que Cristina Kirchner lo quiere ver tras las rejas. “Tengo clarísimo que Cristina me quiere preso, pero estoy tranquilo”, sostuvo Macri. Además, el fundador de Pro dijo que el país “está sin rumbo y sin conducción”. “Este es el último gobierno populista que va a tener la Argentina”, aventuró el expresidente.

El retorno de Macri al centro de la escena pública generó fuertes cruces entre el kirchnerismo y la oposición.

