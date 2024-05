Duro cruce entre Nación y Provincia por el segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei

Escuchar

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, y su par en provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, intercambiaron opiniones sobre el segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei. Tanto las menciones del uno al otro como sus visiones contrapuestas sobre la medida de fuerza, que fueron expresadas en entrevistas que ofrecieron a la misma señal de streaming, desencadenaron un acalorado debate en la red social X -antes Twitter-.

Mogetta fue el primero en dar sus impresiones sobre la protesta encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Durante su paso por Laca Stream, consideró en primer lugar que “el acatamiento al paro es muy difícil evaluarlo cuando hay tanto apriete”. “En las primeras horas de la madrugada, hemos constatado bloqueos en algunas empresas, pedradas a vidrios de colectivos, miguelitos en las gomas de los colectivos”, denunció a continuación.

Para el funcionario de la administración, es un hecho “super llamativo” ya que viene de “quienes dicen estar haciendo un paro por los derechos de los trabajadores”. “Salen a agredir a los trabajadores que están haciendo uso del derecho que tienen a trabajar. No se entiende la actitud de los sindicalistas. Los mismos que dicen defender las empresas pelean y luchan por compañías del estado a las que le están generando pérdidas millonarias con un paro sin sentido”, completó.

Recordó además -lo había mencionado ya el miércoles en entrevistas radiales- que “las empresas que no cumplan el servicio no se les pagará el subsidio”: “Al margen de las multas que se van a aplicar, la Secretaría de Transporte dictó normativa que dice que las empresas que no cumplan con el 70% del servicio no van a poder cobrar el subsidio. Acá no hay proporcionalidad. Hoy estamos calculando un ahorro para el Estado de 2300 millones de precios”.

La respuesta de Jorge D’Onofrio a Mogetta: “Tira datos fuera de la realidad”

Más tarde, también en Laca Stream, el ministro de Transporte de Axel Kicillof tuvo oportunidad de contestar en diferido a los planteos de Mogetta. “Tira datos totalmente fuera de la realidad”, dijo para desacreditar a su par.

El funcionario bonaerense insistió que el alto acatamiento al paro “queda claro por la cantidad de gente en la calle”, y arremetió: “Lo escuchaba a Franco [Mogetta] y es muy triste llegar a una instancia así, en la que por una cuestión de mantener el cargo se tiran datos fuera de la realidad”. “No hay ni un 40% de las líneas trabajando. Y si vamos a analizar el corte de boletos en el transporte, no llega ni al tres por ciento de un día habitual”, cerró.

Un debate que continuó en redes sociales

Tras hacerse eco de las declaraciones de D’Onofrio, Mogetta volvió a polemizar contra el ministro de la Provincia. Esta vez, lo hizo en la plataforma que conduce Elon Musk. “Lo lamentable es un ministro de Transporte defendiendo un paro de transporte. Jorge D’Onofrio, deberías trabajar por garantizar el servicio a los usuarios y no para seguir engordando sindicalistas patoteros que atacan a los trabajadores que deciden trabajar”, le reprochó.

“Si Franco Mogetta cree que es una vergüenza mi desempeño como ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, habría que preguntarle qué significa haberle quitado a su provincia y a todo el país el Fondo Compensador del Transporte”, planteó el funcionario bonaerense para devolver el golpe.

Si @FrancoMogetta cree que es una vergüenza mi desempeño como ministro de @TransportePBA, habría que preguntarle qué significa haberle quitado a su provincia y a todo el país el Fondo Compensador del Transporte. https://t.co/XX4mm48ftY — Jorge D’Onofrio (@donofriojorge) May 9, 2024

Mogetta se quedaría con la última palabra en el intercambio. “Sé que te cuesta entender que la plata no se regala, pero pagarle a una empresa por un servicio que no presta no es regalo. Tiene otro nombre... Fijate”, denunció. Y concluyó al compartir una placa de un programa de televisión que mencionaba la detención de 12 personas por extorsiones a empresas de transporte: “Esto defiende D’Onofrio. No es huelga, son mafias extorsionando trabajadores. Vergüenza”.

LA NACION