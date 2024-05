El líder piquetero Juan Carlos Alderete se defendió tras la acusación por los chats y los audios extorsivos

Escuchar

Luego de que el fiscal Gerardo Pollicita revelara una estructura piquetera de cinco niveles, con castigos y pagos, para acceder a planes sociales y alimentos, el dirigente piquetero de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, negó acusaciones en su contra y aseguró que el Gobierno “le encanta el show”. “La perversidad que tiene este gobierno, que se ensaña con los trabajadores, con los que menos tienen” , apuntó.

Alderete hizo mención a una publicación de Clarín en la que se da cuenta de un audio de una mujer que afirma haber escuchado que en una reunión apretaban a gente que no iba a marchas. “Y me nombraban a mí”, indicó Alderete. “Es un cachivache”, se defendió el exdiputado nacional, que ingresó al Congreso a partir de una alianza de su fuerza política con el Frente de Todos. Alderete es el coordinador de la CCC desde hace más de dos décadas y su área de influencia es La Matanza, aunque el poder de su organización radica en el campesinado. Integran la CCC unas 70.000 personas, aproximadamente.

No obstante, confirmó “que pueden existir algunas cuestiones de aprovechamiento”. “Cuando nuestra organización encuentra un caso de este tipo lo hace público y lo expulsa”, aseguró, e incluso ejemplificó con un dirigente formoseño que ejercía presiones sobra le gente y fue desplazado de la CCC. “Nosotros no extorsionamos, nos organizamos para defender la dignidad que todavía tenemos y nunca nos van a poder sacar”, dijo, y -sobre su espacio- indicó: “Quienes no se movilizan no reciben ningún tipo de castigo, para nada”.

Con respecto a los mensajes que exponen que algunas personas se quedaban sin bolsones de comida si no participaban de las marchas de los movimientos sociales, Alderete dijo: “ Es una barbaridad y una delincuencia quienes estén haciendo es o. Muchas veces hay algunos que quieren justificar eso, pero no se debería”.

Además, al ser consultado por un relevamiento que hizo el ministro de Capital Humano, que arrojó que un 50% de los comedores investigadores no funcionaban o tenían domicilios ficticios, Alderete dijo: “Ponen que el 50 por ciento no funcionaban y eso es una falsedad tremenda. Que lo muestren”. “No digo que no suceda, pero no puede ser que involucren al 50 por ciento de los comedores”, subrayó.

Emilio Pérsico junto a Juan Carlos Alderete (CCC) y Juan Grabois (MTE) Facebook Juan Grabois

Pese a las críticas, el dirigente piquetero aseguró estar de acuerdo con que se hagan auditorías a las comedores y organizaciones sociales. “Pero algo serio, no este cachivache que es un show para los medios y nada más”, marcó, y siguió: “Hablan de alimentos y no le entregan alimentos a los comedores desde el mes de diciembre. 70.000 comedores han quedado a la deriva”.

En diálogo con Radio con vos, Alderete dijo que los recortes a los comedores se sostienen “bajo la falsa premisa de que hay intermediarios”. “No es cierto, porque las altas y bajas las da el ministerio [de Capital Humano] y la plata se la deposita en cuenta bancaria y cobran con su tarjeta personal. ¿Dónde está la supuesta intermediación?”, apuntó.

Y siguió: “Según el Gobierno, nosotros extorsionamos porque salimos a exigirles comida, pero extorsión es sacarle el alimento a los pibes que van a los comedores”.

Por último, Alderete invitó a que vean dónde vive. “En el mismo lugar y barrio hace 40 años. No tengo nada para esconder de nuestra organización”, sostuvo, y cerró: “A lo mejor están enojados porque los de abajo estamos pensando en política también y sabemos en qué país queremos vivir. No quiero vivir en el país que me propone [Javier] Milei, porque con esta Ley bases lo que va hacer es una vil entrega de nuestro país, y después recuperarlo va a costar años. Defiendo la industria nacional, a las pymes y a los trabajadores”.

LA NACION