Juicio Político: Germán Garavano negó haber negociado un fallo con miembros de la Corte Suprema

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió al exministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano, en el marco del proceso de enjuiciamiento promovido por el oficialismo a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Los miembros del Frente de Todos citaron a Garavano ante la sospecha de que negoció en nombre del gobierno macrista el fallo Muiña, por el cual la Corte habilitó el beneficio del dos por uno a los condenados por delitos de lesa humanidad.

El exministro procuró desbaratar la hipótesis. “Yo tengo una posición sobre el fallo Muiña. Más allá que respeto la independencia judicial, yo creo que no correspondía . Máxime en cuestiones de delitos de lesa humanidad. Delitos donde hubo violaciones, asesinatos, organizaciones criminales sofisticadas que se beneficiaron con esa norma –enfatizó–. Siendo ministro tuve varias declaraciones sobre el tema de las prisiones preventivas, que es una facultad de los jueces. Las prisiones preventivas no ocurren durante gobiernos, si sucedieran durante gobiernos y nosotros se las queremos asignar a un gobierno, tenemos un problema, es como decir que la condena a Cristina Kirchner fue culpa de este gobierno. Y eso no es así porque el Poder Judicial es independiente.”

Germán Garavano en la Comisión de Juicio Político Fabián Marelli - LA NACION

La sospecha de los oficialistas es que el gobierno de Macri habría obtenido el fallo Muiña a cambio de no apelar la decisión judicial que habilitaba a que Elena Highton de Nolasco permaneciera en la Corte más allá de los 75 años, límite que establece la ley. Con el voto de Highton, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz construyeron la mayoría en el fallo que aplicaba el 2x1 a favor de Luis Muiña, quien actuó como represor en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Hospital Posadas.

Garavano negó estas sospechas y explicó que su decisión de no apelar la resolución que benefició a Highton se atuvo a los antecedentes de las doctrinas Fayt y Petracchi. Enfatizó, además, que no habló con Highton sobre el fallo Muiña y reivindicó la labor de la jueza. “Ha sido, junto a Carmen Argibay, de las mejores juezas”, enfatizó.

El oficialismo asedió con preguntas al exministro, que se excusó de responder a la mayoría de ellas con la misma palabra: “desconozco”. También sostuvo que no recordaba haber hablado con el senador José Torello o con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, señalados como los asesores jurídicos de Macri y mencionados como integrantes de una “mesa judicial” dedicada a presionar a magistrados cercanos al kirchnerismo.

Garavano no se privó de cuestionar al oficialismo por su embestida contra el alto tribunal. “ Me produce profundo pesar y preocupación el desarrollo de este juicio político y es algo que me afecta personalmente en términos de preocupación por las instituciones de nuestro país”, sostuvo.

El testimonio de Carlotto

Previo al testimonio de Garavano, la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, citada por el oficialismo a la comisión, leyó un documento en el que cuestionó en duros términos la actuación de los jueces de la Corte Suprema en el fallo Muiña.

Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, en Diputados

“Todos recordamos lo que significaba ese fallo, abriéndole la puerta de la libertad a los genocidas, a los pocos que estaban en cárceles comunes como a aquellos que gozaban de la prisión domiciliaria”, sostuvo De Carlotto, quien criticó el “cinismo” de Rosatti, Rosenkrantz y Highton, firmantes del fallo.

A su juicio, los jueces “fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia, a sabiendas que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación indicaban lo contrario”.