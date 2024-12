Duro descargo de Kicillof contra Milei por el recorte de medicamentos a jubilados de PAMI

Este miércoles, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó contra el presidente Javier Milei luego de que su gestión decidiera readecuar el sistema de cobertura de medicamentos del PAMI y también lo criticó por la medida que se tomó para el cobro a extranjeros por la salud y la educación pública. “Cuando uno mira los números reales, en hospitales bonaerenses durante 2023 hubo 0,81% internados extranjeros. Es irrelevante”, dijo el funcionario provincial. Asimismo afirmó que “las retiradas y deserciones del Gobierno”, como la cuestión de los remedios y los jubilados, son algo “tremendo”.

“Es difícil mensurar el daño que está haciendo”, agregó uno de los líderes de la oposición sobre el libertario.

“Hay una parte de la sociedad, mayoritaria, que está recibiendo un mazazo fortísimo del gobierno de Milei. La Provincia contrasta tratando de sostener la salud y la educación; mientras tanto, fiesta en los mercados, porque la Argentina es el paraíso de la timba, eh”, criticó Kicillof en diálogo con Radio 10. El gobernador dijo que el país tiene niveles alto de rentabilidad, de especulación, de bicicleta financiera. “Entonces cualquiera que viene a especular con activos se gana la tasa más alta del mundo en dólares y eso lo está pagando el contribuyente, con la del jubilado, con la del estudiante, con la del laburante”, marcó.

Duro descargo de Kicillof contra Milei por el recorte de medicamentos a jubilados dispuesto por el PAMI GPBA

Luego del anuncio del Gobierno que habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, Kicillof apuntó contra la “modalidad de comunicación” del Gobierno, especialmente de Milei y del vocero Manuel Adorni: “Es una gestión propulsada a escándalos. Cada día largan otra barbaridad. Creo que no hay que dejar pasar ninguna. Nos cambian de hoja, de escándalo y hay que salir a responder las barbaridades que dicen”.

“No hay que dejar pasar las mentiras, sino que hay que pinchar el globo y volver a discutir lo importante”, resaltó.

“Milei les robó los recursos a las provincias”

Kicillof también aseguró que el Gobierno “les robó recursos a las provincias”. Dijo sobre su gestión: “Milei no giró recursos del fondo de transporte, del incentivo docente. Son fondos no son discrecionales, están sostenidos en leyes, acuerdos, por lo que son violaciones de leyes. Muchas provincias fuimos a la Corte Suprema que, por supuesto, no nos dio ninguna respuesta. Solo benefició a la Ciudad con el tema de la coparticipación”.

El gobernador indicó que en el distrito bonaerense creció un 30% la demanda en los hospitales “por los problemas que hay para acceder a tratamientos y medicamentos, por privado” y sumó: “Ahora se agrega lo del PAMI. Entonces [Milei] nos tira los problemas y nos quita los recursos. Es un doble movimiento”.

Duro descargo de Kicillof contra Milei por el recorte de medicamentos a jubilados dispuesto por el PAMI

Cambios en el PAMI

Este lunes, el PAMI anunció una nueva etapa en su plan de “readecuación” de las coberturas de medicamentos para sus afiliados, por la cual estableció una modificación en cuanto a quiénes tendrán acceso a la bonificación del 100% de cinco fármacos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales. “A lo largo de décadas, nuestra institución enfrentó problemas económicos producto de la falta de políticas planificadas a nivel nacional y el impacto de las moratorias previsionales que dejaron a PAMI al borde de la quiebra. Afrontar esta situación requiere de orden y un esfuerzo constante”, explicaron desde la entidad en un comunicado.

Según pudo saber LA NACION, el cambio responde a la eliminación del programa “Vivir mejor”, que había sido anunciado por el entonces presidente Alberto Fernández y la titular de PAMI, Luana Volnovich, en febrero de 2020. Este sistema establecía un vademécum de 170 medicamentos esenciales gratuitos con el fin de garantizar el tratamiento de las personas mayores afiliadas al instituto que no pudieran pagarlos con el descuento habitual.

LA NACION