Alfredo Casero volvió a apuntar contra el Indio Solari a través de su cuenta de Twitter.

Luego de conocerse los resultados de las primarias y en respuesta a los dichos del exlíder de los Redonditos de Ricota, Alfredo Casero ironizó en Twitter sobre la permanencia del músico en el país y sugirió que, ahora que la fórmula del Frente de todos se posiciona como la posible ganadora de octubre, debería ayudar a mejorar las condiciones del Garrahan con un recital a beneficio.

Días antes de las PASO 2019, en una entrevista radial, el Indio Solari manifestó su opinión sobre la actual gestión de gobierno: "Yo no tengo motor político, no me gusta ese nivel de mirada de la sociedad, pero veo que se están muriendo los pendejos, no hay tu tía. De alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo".

El humorista ya había cruzado al músico poco después de la entrevista radial en la que manifestaba su intención de irse del país si el presidente Mauricio Macri era reelecto, y lo describió como un "personaje oscuro".