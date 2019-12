El expresidente Eduardo Duhalde dijo que se reunirá con la vicepresidenta electa Fuente: Archivo

1 de diciembre de 2019 • 15:15

El expresidente Eduardo Duhalde consideró indispensable para el próximo gobierno que se mantenga en buenos términos la relación entre el presidente y la vicepresidenta electos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "Si se pelean, no se puede gobernar", lanzó.

En diálogo con el programa Antes y después, que emite radio La Once Diez, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires expresó su opinión sobre los futuros mandatarios: "Son dos caracteres muy fuertes, los conozco en profundidad a los dos. Pero hay mucha inteligencia en ambos. Acá si se pelean, se acabó. Con el Justicialismo solo unificado, no alcanza", opinó.

Y remarcó: "No se puede gobernar si se pelean. Necesitamos tener una coherencia conductual en la política nacional, provincial y municipal. Si no nos damos cuenta de que hay que cambiar, estamos fritos. No tenemos que pelearnos más", agregó.

"Es la enseñanza de Europa, donde se peleaban constantemente entre distintos países. Hasta que un día dijeron: no nos peleamos más", enfatizó.

Consultado sobre los resquemores de parte del líder del Frente Renovador, Sergio Massapor el reparto de cargos ministeriales, Duhalde contestó: "Todo eso pasó. Si no hay formas nuevas, es que no entienden la temática de hoy. Todo tiene que cambiar", dijo el expresidente, en medio de la tensión por la reacción del diputado nacional ante el avance de Cristina Kirchner en la configuración del nuevo gabinete.