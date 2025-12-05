Causa Fútbol para Todos: qué decidió la Justicia

El Tribunal Oral Federal N°1 dictó sentencia este viernes en el expediente por el manejo de fondos del programa Fútbol para Todos y determinó la absolución de la totalidad de los implicados tras anular la acusación del Ministerio Público Fiscal. Los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y Juan Michilini comunicaron el veredicto a través de la plataforma Zoom y cerraron el proceso contra exjefes de Gabinete y directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante la existencia de fallas técnicas insalvables en el planteo acusatorio.

Qué decidió la Justicia en la Causa Futbol Para Todos

Los magistrados basaron su decisión unánime en la invalidez del alegato presentado por el fiscal federal Miguel Osorio y la fiscal María Andrea Garmendia Orueta. El tribunal consideró que la acusación incumplió con el deber legal de formular conclusiones motivadas y técnicamente individualizadas sobre cada hecho y persona imputada.

La decisión exime de responsabilidad penal a los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich

Esta falencia privó al alegato de eficacia jurídica y obligó a los jueces a declarar su nulidad. La consecuencia necesaria de esta medida impidió valorar las conclusiones fiscales y derivó en la absolución de todos los acusados.

La sentencia destaca una arbitrariedad manifiesta en la valoración de la prueba por parte de la fiscalía. Los jueces advirtieron la ausencia de un análisis crítico de los elementos incorporados al debate y la falta de un hilo argumental lógico para sostener la tesis punitiva.

Fuentes judiciales señalaron a LA NACION que la acusación operó bajo una “portación de apellidos caprichosa” sin distinguir el origen de los fondos ni mantener la coherencia en los pedidos de pena. El tribunal entendió que el fiscal omitió precisar la plataforma fáctica atribuida a los encartados, lo cual constituye una violación directa del principio de congruencia y afecta el derecho de defensa.

El tribunal consideró que el alegato del fiscal Miguel Osorio carecía de eficacia jurídica y fundamentación técnica Captura

Los funcionarios y dirigentes beneficiados por el fallo

La resolución judicial exime de responsabilidad penal a los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto con el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto. La medida alcanza también a la cúpula directiva del fútbol argentino de aquella época: el expresidente de la AFA, Luis Segura; el exsecretario general, Miguel Ángel Silva; y el exadministrador financiero, Rubén Manuel Raposo.

El tribunal aplicó el mismo criterio para los representantes de Futbolistas Argentinos Agremiados. Carlos Alberto Pandolfi, Raúl Pagano, Sergio Raúl Marchi y Norberto Francisco Monteleone quedaron libres de culpa tras el veredicto. La fiscalía incurrió en contradicciones notables durante el proceso, como solicitar la absolución para Mariotto a pesar de su rol como administrador, mientras mantenía acusaciones contra otros imputados con la misma base probatoria.

Aníbal Fernández quedó libre de culpa y cargo tras el fallo unánime de los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y Juan Michilini ministerio publico

Los pedidos de pena descartados por el tribunal

El fiscal Osorio solicitó penas menores antes de la anulación de su alegato. Para Aníbal Fernández requirió tres años de prisión en suspenso y para Jorge Capitanich ocho meses de cumplimiento condicional bajo la figura de violación de los deberes de funcionario público.

En el caso del expresidente de la AFA, Luis Segura, la fiscalía pidió dos años en suspenso. Carlos Pandolfi y Norberto Monteleone enfrentaron solicitudes de un año de prisión condicional. Para el resto de los imputados, el propio fiscal solicitó la absolución durante su alegato.

Los jueces calificaron la acusación como “jurídicamente inexistente” debido a sus déficits fundamentales. Señalaron que el Ministerio Público no identificó los hechos específicos para justificar las condenas leves solicitadas ni explicó los motivos para descartar la evidencia ventilada en el juicio oral que comenzó en junio del año pasado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Capiello.