El exsenador peronista Eduardo Menem celebró este martes la elección de su hijo Martín para presidir la Cámara de Diputados en representación de La Libertad Avanza (LLA), donde comenzó a militar hace unos meses. Además, si bien destacó rasgos positivos del presidente electo Javier Milei, el dirigente lo comparó con su hermano, y apuntó: “Carlos no atacaba ni descalificaba”.

En una entrevista radial, el político -que con 85 años se encuentra fuera de la función pública- dijo que se sentía “orgulloso” de su hijo Martín Menem, sobrino del exmandatario de los 90. “Yo estoy muy orgulloso. Martín viene de la actividad privada y entró en la política en la época de Milei, cansado de lo que ocurría en el país para mejorar las cosas. Fue a La Rioja y primero fue electo diputado provincial, luego para diputado nacional y ahora pasó a ser presidente de la Cámara”, repasó en diálogo con Radio con Vos.

Consultado por si no tuvo algún reparo en que su hijo se sume a LLA, cuando la familia es de raíz peronista, dijo: “No, porque hace rato el peronismo dejó de ser tal, el kirchnerismo lo colonizó. Participar en política en el peronismo era estar de acuerdo con el kirchnerismo y yo nunca estuve de acuerdo. Él (Martín Menem) ya tiene 48 años y cada cual elige su rumbo. Me encantó que se dedique a la política, porque me acompañó mucho y siempre hice un llamado a los jóvenes para que se metan en política. Si no participan pudiendo hacerlo de alguna manera, después que no se quejen de los gobiernos que les tocan”.

El presidente electo, Javier Milei, junto a Martín Menem

En esta línea, al exsenador le preguntaron si ve a Milei como menemista. “Milei reivindicó al gobierno de Carlos, y sus ideas. Néstor Kirchner también había dicho eso, pero a Milei se lo ve sincero” , opinó, y -no obstante- contrastó: “Carlos tenía un estilo muy diferente, nunca atacaba ni descalificaba a nadie, era más bien de extender lazos de amistad”.

“En las decisiones que tiene que tomar [Javier Milei] para tratar de detener el flagelo de la inflación, para tratar de echar las bases para el crecimiento, que hace más de 10 años que no crecemos, con la cantidad de pobres que hay, posiblemente Carlos hubiera hecho algo parecido”, definió, y advirtió: “No sé si lo mismo, porque los tiempos son distintos, como decía el filósofo, no nos bañamos dos veces en el mismo río, porque yo no soy el mismo y el río no es el mismo”.

Además, el exparlamentario hizo un paralelismo entre los contextos socioeconómicas durante la asunción de Carlos Menem (en 1989) y la asunción de Milei. “Él (Milei) está aplicando algunas ideas que había aplicado Carlos, aunque en situaciones también muy difíciles”, dijo, y argumentó: “Carlos asumió seis meses antes de tiempo, en un panorama muy grave del país, también con una inflación mucho más fuerte que la de ahora, con casi 5000% de inflación anual. Cuando juró en julio del 89, la inflación era ese mes del 225%, las empresas públicas daban pérdida, como están dando ahora. O sea que el panorama no es igual, pero es parecido”.

El riojano ya había dicho en una entrevista con Radio Rivadavia, hace unos días, que tenía buenas expectativas sobre Milei. “Tiene condiciones; es un hombre culto, estudioso, que se destaca en conocimientos económicos. En él vi a un luchador que no le teme a los riesgos, una cualidad que se está necesitando en este momento que vive el país. El desafío de lograr estabilizar al país va a ser muy difícil”, dijo.

