El humorista y dibujante Cristian Dzwonik, conocido como Nik, volvió a cargar este martes contra el ministro de Economía y excandidato a presidente Sergio Massa y su esposa y titular de AySA Malena Galmarini luego de haber recibido una carta documento del hijo del matrimonio, Tomás Massa, con la firma de un estudio de abogados de Estados Unidos. “Para los que somos comunicadores, a mí me llegó esta carta documento y a los tuiteros les llegó la famosa denuncia de Galmarini”, informó ayer. El año pasado, Nik había criticado a Tomás, de 18 años, por viajar al Mundial de Qatar en noviembre de 2022 contratado como creador de contenido para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“No es solo mi caso, sino que la semana pasada hubo allanamientos a tuiteros y comunicadores”, dijo el dibujante en una entrevista para Radio Con Vos, y precisó: “Se allanó la casa de un famoso tuitero, intervino la policía de ciberseguridad a partir de una denuncia que hizo Galmarini a [la jueza María] Servini. Todo esto de forma exprés”.

El humorista criticó en su momento que Tomás Massa hubiera viajado a Qatar con motivo del Mundial de Fútbol 2022 como creador de contenido para la AFA. En este contexto, un año después, Nik informó ayer a través de su cuenta de X que había recibido una carta documento firmada a nombre del joven de 18 años, en la que se lo denuncia por “acusaciones dañinas”.

El documento está firmado por un estudio de abogados radicado en Estados Unidos. “¿Malena, por qué me llega una carta en inglés, y desde un poderoso estudio de abogados radicado en EE.UU.? ¿La familia del Presidente que iba a manejar la Argentina no confía en la Justicia de su propio país?”, expresó Nik en su mensaje. LA NACION se comunicó con fuentes cercanas a Malena Galmarini, que confirmaron la denuncia por “calumnias e injurias” contra el dibujante.

En su descargo, Nik cuestionó a la titular de AySA y aseguró que muchos usuarios que opinaron sobre temas de la familia Massa han sido víctimas de diversos allanamientos en sus domicilios, y denunciados por la jueza Servini. “¿Está prohibido opinar en la Argentina?”, expresó el humorista en sus redes.

Este martes, el humorista reforzó que está siendo perseguido.

Este martes, el humorista reforzó que está siendo perseguido. “Sin olvidar que el gobierno de Massa prometía una ley para regular las redes sociales y un FBI argentino con la ayuda de la AFI”, destacó. Además, recordó que en 2021 el ministro de Seguridad Aníbal Fernández mencionó el colegio al que asisten sus hijas. “Le trajo a mi familia un profundo miedo”, dijo.

Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT.

¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito?

Excelente escuela lo garantizo.

Nik. "Me están persiguiendo a mí que soy un boludo, no tengo plata, no tengo dólares", cerró.

“Este chico tiene 18 años, mis hijas tenían nueve y 11 en ese momento. Si Tomás era un niño no podía trabajar, pero lo financió el Chiqui Tapia para viajar a ver a la selección”, lanzó Nik. “Me están persiguiendo a mí que soy un boludo, no tengo plata, no tengo dólares”, cerró.

La carta documento desde Miami

“Es un estudio grande radicado en Miami. Esto me deja en desigualdad de condiciones; yo gano en pesos y no dispongo de dólares. Del otro lado hay una familia poderosa”, expresó el lunes el ilustrador en diálogo con Radio Mitre sobre la misiva que recibió. “El tema es serio. Había un proyecto para controlar las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales”, afirmó.

Y cerró, en alusión a cómo hubiera sido una eventual victoria de Massa como presidente: “Podríamos haber terminado dentro de una situación de control, en la que las personas que opinan diferente serían perseguidas. Campaña de miedo es recibir una carta de este estilo”.

