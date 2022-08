Eduardo Wado de Pedro y una defensa sin argumentos: “No hay fallos ni sentencias ni tapas que borren el amor por Cristina”

Eduardo “Wado” de Pedro hizo hoy una defensa una defensa sin argumentos de Cristina Kirchner tras el descargo que hizo ayer ante el pedido de condena en el juicio que investiga hechos de corrupción en obras públicas conocida como causa Vialidad. “No hay fallos ni sentencias ni tapas que borren el amor por Cristina”, dijo el ministro del Interior.

En declaraciones radiales, de Pedro defendió a la vicepresidenta y dijo que tiene el apoyo de “la gente que tiene presente el valor de la política y las transformaciones que se dieron entre 2003 y 2015, así como de los recortes de su poder adquisitivo, de su capacidad de estudiar, y tener salud” que sufrió durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Pero eso no se borra, no hay sentencia, no hay tapas de Clarín que borren etapas de tu vida. Y no hay ni fallo ni sentencias ni tapas de medios que borren el amor de la gente a una dirigente como Cristina”, dijo el funcionario a radio El Destape.

Por otra parte, indicó que hay sectores que “siguen preocupados porque en un lado hay construcción de soberanía, de independencia, de bien común, y del otro lado hay un plan de negocios que viene por el segundo tiempo”. Esto último, en alusión al título del libro de Macri sobre su gestión presidencial.

De Pedro, habló de “mística” y “alegría” al referirse al apoyo que recibió ayer la vicepresidenta en las manifestaciones frente a su casa y en el Congreso de la Nación. “Ayer pasé por el departamento de Cristina y veo alegría, mística y felicidad. Clarín y LA NACION se confunden cuando persiguen, nosotros estamos con otra identidad que no es la resistencia. Nuestra mística es en pos de la construcción de un interés colectivo, en la gestión, no era defendernos de la cárcel”.

Y señaló: “Lo que más le molesta a estos sectores minoritarios es ver al pueblo con esperanza y autoestima, que sigamos felices y que Cristina siga generando esperanza y amor, por eso lleva muchos años de toneladas de fake news sobre su espalda”.

Cuestionamientos a la Justicia y autocrítica

De Pedro no dejó de apuntar críticas hacia los fiscales y los jueces de la causa en la que Cristina es acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de defraudar al Estado. “Creo que se están pasando límites, cuando se da el abuso de poder. La Corte Suprema, donde el 50% de los miembros fueron elegidos a dedo por Macri, fue muy cuestionada a lo largo de los años y discute temas sobre avalar sistemas de persecución”, explicó.

“Lo que se hizo con el Consejo de la Magistratura es un horror, es cuando el sistema institucional de la Argentina empieza a hacerle ruido a la gente. Han realizado jugadas para mantener las irregularidades que hizo Macri, es preocupante, no solo para el gobierno, también para los empresarios que necesitan que cada una de las instituciones cumplan con sus funciones básicas”, argumentó.

Por otra parte, dijo que el Frente de Todos (FdT) piensa no solo “en el presente de salir de la pandemia en medio de una guerra internacional, sino también en futuro, para no volver a lo que es el pre kirchnerismo, donde el FMI daba las pautas del modelo económico y las inversiones del Estado iban para garantizar determinados intereses y no para los científicos que se tenían que ir a lavar los platos”.

Luego, aclaró: “Pero muchos empresarios y gente le dice que no [a volver al pre kirchnerismo] porque quieren que su voto se vea reflejado en la toma de decisiones en la Casa Rosada y el año que viene se cumple el ciclo más largo de la democracia. La gente quiere que el gobierno que viene se comprometa con su electorado”.

Por otra parte, le consultaron “qué no hizo el Gobierno del FdT para llegar a esta instancia de proscripción judicial de Cristina” y si “hay una autocrítica” dijo que “sí” y que las luchas internas no ayudaron.

“En toda fuerza política y coalición hay distintos puntos de vista y muchas de las discusiones fueron públicas y cuando se hablaba de funcionarios que no funcionaban estábamos hablando de ciertas áreas con inacción. La respuesta es sí, por supuesto, tenemos distintas formas de ver, pero siempre priorizamos la unidad y el interés general y avanzamos en los consensos”, admitió.

Para finalizar, dijo que hay “una economía creciendo” en las provincias y dijo: “Tengo mucha esperanza que con los últimos cambios del compañero Sergio Massa y el resto podamos terminar de pulir las decisiones que faltan y no tengo duda de que vamos a volver a tener esperanza, enderezar el barco y generar un buen proyecto para el 2023″. Ante la pregunta de si el FdT puede ganar las presidenciales, contestó: “Sí, por supuesto”.