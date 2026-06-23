El abogado de Jesica Cirio se presentó en los tribunales y entregó el celular de ella: lo peritarán en busca de los videos
Claudio Caffarello llegó pasadas las 9 al juzgado de Lomas de Zamora, que le había dado 24 horas a la modelo para que fuera a dejar su teléfono; investigan si de allí salieron las imágenes del vestidor con dinero atribuido al exintendente
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El abogado de Jesica Cirio, Claudio Caffarello, se presentó pasadas las 9 en los tribunales de Lomas de Zamora y entregó el teléfono de su defendida, según él mismo informó a los periodistas que esperaban en el lugar.
La modelo había sido intimada por el juez federal Luis Armella a ir hoy al juzgado a dejar su celular, en el que los investigadores creen que podrían estar las imágenes de video de ella en el vestidor con fajos de dólares termosellados, que estiman que pueden sumar unos 10 millones de dólares.
Cafferatta llegó al juzgado con un sobre de papel madera en la mano, en el que dijo que llevaba el teléfono. Desde ayer se especulaba que el abogado sería quien entregaría hoy el celular de su defendida para cumplir con la orden judicial sin que ella se expusiera. Minutos más tarde, efectivos de Gendarmería salieron de los tribunales y subieron a un vehículo de la fuerza una caja que llevaría el teléfono de Cirio para su peritaje, según se informó en el lugar.
El juez Armella investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exesposo de Cirio. En ese expediente, Cirio es investigada como supuesta partícipe en ese delito.
El fiscal federal Sergio Mola pidió además una serie de medidas de prueba para avanzar con la causa y se le requirió además al diario LA NACION que entregue en la Justicia los siete videos que hizo públicos el fin de semana con las imágenes de los fajos de dólares.
La prueba clave del caso está en proceso de elaboración: es un peritaje contable sobre los bienes de Insaurralde. La Justicia busca saber con precisión cuáles son sus gastos y propiedades.
Son en total 75 puntos de pericia que realizarán los expertos de la Corte Suprema de Justicia consensuados con el fiscal Mola, la defensa de Insaurralde, la de Cirio y la de la compañera de viaje del exfuncionario Sofía Clérici, que estaba a su lado en el yate Bandido en Marbella. Fue la foto de su viaje difundida en Instagram por Clérici, en 2023, el disparador que permitió iniciar esta investigación y allanar a todos.
El peritaje está poniendo tensión entre el juez Armella y el fiscal Mola. La razón es que la fiscalía está reclamando incluir entre los investigados en el peritaje los bienes de la segunda esposa de Insaurralde, que estaban en un primer momento considerados y luego quedaron afuera.
Mientras se terminan de sacar esas cuentas, la aparición del video con las imágenes de fajos de billetes termosellados sacudió la causa.
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